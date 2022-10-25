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1 час назад

"Издеваюсь над девушкой": признаки неэкологичного разрыва

Екатерина Сурина
"Издеваюсь над девушкой": признаки неэкологичного разрыва
Фото: Кадр из фильма "Берлинский синдром"Кадр из фильма "Берлинский синдром"

В новом выпуске мы обсудили очень интересное письмо от мужчины, который делает все для того, чтобы его бросила девушка, и не знает, на какие еще ухищрения пойти, чтобы закончить надоевшие отношения.

С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, а кто тут жертва на самом деле? Кого в этой ситуации надо спасать и как это сделать.

Что обсуждаем

Герой выпуска специально ведет себя отвратительно, чтобы девушка первым его бросила. Мужчина чувствует себя "сволочью", но не может завершить отношения иначе.

"Приезжаю поздно вечером, не разговариваю или отвечаю очень грубо, кричу, придираюсь к любой мелочи. Она обижается или тихо плачет, но кажется думает, что это просто плохое настроение. На самом деле мне ее жаль, и я чувствую себя виноватым, что так издеваюсь, но просто не знаю, как от нее избавиться".

Несмотря на это, девушка "не понимает намеков" и только больше старается понравиться герою.

Коротко о главном

00:46 История героя.

02:50 Типы привязанности: избегающий и тревожный.

05:38 Почему человек делает все, чтобы его бросили? Родительский сценарий и детская позиция.

08:55 Как проявляется избегающий тип привязанности.

09:52 Откуда берется избегающий тип привязанности: страх близости.

12:50 Что делать, если вы избегаете партнера.

15:00 Шантаж смертью, здоровьем: как себя вести с таким партнером.

16:07 "Не бросаю, потому что боюсь сделать больно".

17:35 Созависимость.

19:48 "Главное - чтобы меня не бросили": о чем этот страх.

23:00 Треугольник Карпмана: кто жертва, а кто - агрессор?

25:32 Как правильно поговорить о расставании, если партнер это отрицает.

28:40 Выражение агрессии.

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А если вы хотите поделиться своей историей, пишите нам на grabli@myrambler.ru, и мы обязательно разберем ее в одном из следующих выпусков.

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