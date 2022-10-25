Почему синдром Плюшкина опасен для жизни

Патологическое накопительство всегда идет рука об руку с финансовыми проблемами и депрессией.
«А вдруг пригодится?» — оправдываются люди с синдромом Плюшкина, пряча подальше очередную бесполезную вещь. Их дом похож на музей, правда, ценности большинство экспонатов не представляет.
Психологи уверены, что страсть к накопительству — явный синдром ментального расстройства. Специалисты называют «синдром Плюшкина» термином хординг и считают, что он портит жизнь, даже если кажется, что лишние вещи не мешают быть счастливыми.
На первых этапах хординг сложно отличить от творческого беспорядка или просто неумения организовать быт. Часто у увлеченных людей на рабочем столе скапливаются бумаги, кружки, обертки от конфет — им просто некогда отвлекаться от задач. Но это вряд ли можно назвать «синдромом Плюшкина».
Психологи считают, что страдающие хордингом испытывают чрезмерную привязанность к вещам. Это одна из причин возникновения патологического накопительства: они просто не могут расстаться с открыткой от тети из Саратова, детской футболкой, в которой встретили лучшего друга. Со временем Плюшкины начинают каждой вещи добавлять смысловую нагрузку: чашка с трещиной превращается в любимую кружку, а джинсы меньшего размера в залог будущего похудения.
Еще один вариантов возникновения хординга — повышенное стремление к безопасности. Люди с синдромом Плюшкина боятся остаться без денег, работы и не иметь возможности приобрести новые носочки, поэтому хранят двадцать пар старых. Да, с дырками, но они есть, а значит, можно будет заштопать. В этом случае хординг становится одним из признаков обсессивно-компульсивного расстройства и может обернуться депрессией.
В самых запущенных случаях хординг угрожает физической безопасности. Многим известны истории, когда Плюшкины так захламляли квартиру, что в итоге погибали под обрушившимися коробками.
В России широкую известность получила история о пенсионерке, которая превратила квартиру в склад хлама и была вынуждена жить в подъезде. Но, если до таких масштабов накопительство не разрослось, оно продолжает красть жизнь Плюшкиных.
Обычно страдающие хордингом отказываются от решения проблем и учатся приспосабливаться к некомфортным обстоятельствам: они не станут просить повышения зарплаты и на годы застрянут в младшей должности на невыгодных условиях, не уйдут из абъюзивных отношений. Кроме того, по мнению специалистов, синдром Плюшкина тесно связан с разрывом социальных связей и депрессии.
Со временем хординг начинает мешать нормальному общению с друзьями, поэтому человек старается отгородиться в мире, созданном накопительством, становится изгоем, теряет даже самых близких. Все это приводит к ментальным расстройствам, апатии, нежеланию действовать.
Влияет хординг и на финансовое положение человека: Плюшкины склонны к необдуманным покупкам, поэтому не могут планировать бюджет и постоянно находятся в роли должников. Недаром, первым шагом к новой, более счастливой жизни в рекомендациях всех психологов становится избавление от ненужного.