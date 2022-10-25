Почему синдром Плюшкина опасен для жизни

Патологическое накопительство всегда идет рука об руку с финансовыми проблемами и депрессией.

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«А вдруг пригодится?» — оправдываются люди с синдромом Плюшкина, пряча подальше очередную бесполезную вещь. Их дом похож на музей, правда, ценности большинство экспонатов не представляет.

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Психологи уверены, что страсть к накопительству — явный синдром ментального расстройства. Специалисты называют «синдром Плюшкина» термином хординг и считают, что он портит жизнь, даже если кажется, что лишние вещи не мешают быть счастливыми.

Откуда берется синдром Плюшкина

На первых этапах хординг сложно отличить от творческого беспорядка или просто неумения организовать быт. Часто у увлеченных людей на рабочем столе скапливаются бумаги, кружки, обертки от конфет — им просто некогда отвлекаться от задач. Но это вряд ли можно назвать «синдромом Плюшкина».

Психологи считают, что страдающие хордингом испытывают чрезмерную привязанность к вещам. Это одна из причин возникновения патологического накопительства: они просто не могут расстаться с открыткой от тети из Саратова, детской футболкой, в которой встретили лучшего друга. Со временем Плюшкины начинают каждой вещи добавлять смысловую нагрузку: чашка с трещиной превращается в любимую кружку, а джинсы меньшего размера в залог будущего похудения.

Еще один вариантов возникновения хординга — повышенное стремление к безопасности. Люди с синдромом Плюшкина боятся остаться без денег, работы и не иметь возможности приобрести новые носочки, поэтому хранят двадцать пар старых. Да, с дырками, но они есть, а значит, можно будет заштопать. В этом случае хординг становится одним из признаков обсессивно-компульсивного расстройства и может обернуться депрессией.

Чем опасен синдром Плюшкина

В самых запущенных случаях хординг угрожает физической безопасности. Многим известны истории, когда Плюшкины так захламляли квартиру, что в итоге погибали под обрушившимися коробками.

В России широкую известность получила история о пенсионерке, которая превратила квартиру в склад хлама и была вынуждена жить в подъезде. Но, если до таких масштабов накопительство не разрослось, оно продолжает красть жизнь Плюшкиных.

Обычно страдающие хордингом отказываются от решения проблем и учатся приспосабливаться к некомфортным обстоятельствам: они не станут просить повышения зарплаты и на годы застрянут в младшей должности на невыгодных условиях, не уйдут из абъюзивных отношений. Кроме того, по мнению специалистов, синдром Плюшкина тесно связан с разрывом социальных связей и депрессии.

Со временем хординг начинает мешать нормальному общению с друзьями, поэтому человек старается отгородиться в мире, созданном накопительством, становится изгоем, теряет даже самых близких. Все это приводит к ментальным расстройствам, апатии, нежеланию действовать.