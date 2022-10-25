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1 час назад

Парапсихолог Розанов рассказал, как правильно загадывать желания

Вечерняя Москва

Правильно загадывать желания — это тоже искусство, с помощью которого можно добиться чудесных перемен в своей жизни. О том, как правильно нужно это делать, рассказал парапсихолог Валерий Розанов.

Парапсихолог рассказал, как правильно загадывать желания
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт посоветовал не просто произносить желание, а записывать их. Это дает возможность их визуализировать.

По словам Розанова, есть еще одно правило — желание должно быть сформулировано в позитивном ключе, без отрицаний, частицы «не».

Еще одно правило: стоит подумать, не принесет ли исполнение этого желания неприятностей вашим близким в будущем, передает Общественная служба новостей.

Загадывать желания можно в любой день, но лучше выбирать зеркальные даты.

Период метеорного потока Ориониды, пик которого наступит в ночь с 21 на 22 октября, идеален для того, чтобы загадывать желания. Как это сделать правильно, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.

Психология,
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