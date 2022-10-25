Парапсихолог рассказал, как правильно загадывать желания

Правильно загадывать желания — это тоже искусство, с помощью которого можно добиться чудесных перемен в своей жизни. О том, как правильно нужно это делать, рассказал парапсихолог Валерий Розанов.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт посоветовал не просто произносить желание, а записывать их. Это дает возможность их визуализировать.

По словам Розанова, есть еще одно правило — желание должно быть сформулировано в позитивном ключе, без отрицаний, частицы «не».

Еще одно правило: стоит подумать, не принесет ли исполнение этого желания неприятностей вашим близким в будущем, передает Общественная служба новостей.

Загадывать желания можно в любой день, но лучше выбирать зеркальные даты.