Парапсихолог рассказал, как правильно загадывать желания

Правильно загадывать желания — это тоже искусство, с помощью которого можно добиться чудесных перемен в своей жизни. О том, как правильно нужно это делать, рассказал парапсихолог Валерий Розанов.
Эксперт посоветовал не просто произносить желание, а записывать их. Это дает возможность их визуализировать.
По словам Розанова, есть еще одно правило — желание должно быть сформулировано в позитивном ключе, без отрицаний, частицы «не».
Еще одно правило: стоит подумать, не принесет ли исполнение этого желания неприятностей вашим близким в будущем, передает Общественная служба новостей.
Загадывать желания можно в любой день, но лучше выбирать зеркальные даты.
Период метеорного потока Ориониды, пик которого наступит в ночь с 21 на 22 октября, идеален для того, чтобы загадывать желания. Как это сделать правильно, «Вечерней Москве» рассказала таролог и ясновидящая Галина Янко.