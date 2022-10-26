Карьерный рост женщины-гендиректора: мифы и реальность

Управленческая теория «стеклянной скалы» предполагает, что женщины-руководители с большей вероятностью будут поставлены во главе, когда компания уже находится в кризисе. И пусть на первый взгляд такие назначения могут положительно сыграть для репрезентации женщин на высших руководящих должностях, надо учитывать, что, занимая столь «заветные» должности, они очень рискуют — для дальнейшей карьеры женщины-руководителя это может обернуться «медвежьей услугой».

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Прогремевшие в свое время назначения в США с начала корпоративных 2000-х подтверждают гипотезу «стеклянной скалы».

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Марисса Майер стала первой женщиной-генеральным директором Yahoo, когда пионер интернета уже явно уступал Google. Энн Малкахи стала генеральным директором Xerox, когда технологическая компания оказалась на грани банкротства и столкнулась с набирающим обороты расследованием SEC. А Кристина Райли была назначена руководителем Deutsche Bank как раз в тот момент, когда банк находился на пороге очередного кризиса и уже пять лет подряд был в минусе.

Интересно, что на практике феномен «стеклянной скалы» подтверждается и в России, где тренд на назначения женщин топ-менеджерами в неспокойное, турбулентное и сложное для российских компаний время только ускоряется.

Дело в том, что инвесторы хотят видеть готовность к переменам, прежде чем принимать решение о поддержке и финансовом участии в дальнейшей судьбе компании, находящейся в кризисе.Для этого крупные компании могут использовать назначение женщины как мощный сигнал о том, что неповоротливая и убыточная корпоративная машина сможет адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, преодолеть внутренние и внешние кризисы, найти решение социальным вызовам.

Чтобы проверить утверждения выше, Макс Рейнвальд, Йоханнес Зайя и Флориан Кунце собрали данные о 26 тыс. назначений руководителей публичных компаний в США в период с 2000 по 2016 год и опубликовали результаты в научном журнале по исследованиям в области менеджмента SAGE Journals.

Оказалось, вероятность того, что женщина будет назначена на руководящую должность, на 50% выше в компаниях, находящихся в кризисе, чем в компаниях, которые в настоящее время не находятся в кризисе.

Более того, при детальном анализе расшифровок встреч с акционерами и пресс-релизов о назначении новых руководителей стало отчетливо видно, что компании, находящиеся в кризисе, чаще используют слова, связанные с изменениями, такие как «изменение», «трансформация» или «инновации», при назначении женщины-руководителя.

Напротив, в отношении назначений на руководящие должности мужчин не наблюдалось какого-либо роста количества формулировок, связанных с изменениями в ответ на кризис.

Используя набор данных обо всех переходах генеральных директоров в компаниях из списка Fortune 500 за последние 15 лет, исследователи из Университета Юты проанализировали механизмы, которые определяют срок пребывания на руководящих должностях женщин и руководителей из числа этнических меньшинств.

В последующих исследованиях выяснилось, что, когда производительность фирмы снижается во время пребывания в должности руководителей-женщин (или этнических меньшинств), эти лидеры, с большей вероятностью, будут заменены мужчинами — это явление можно назвать «эффектом спасителя».

Несмотря на это, вскоре исследователи, проанализировав расшифровки телеконференций для акционеров, посвящённых финансовой деятельности, доказали, что в публичных компаниях женщины-гендиры с большей вероятностью дают верные прогнозы о доходах. Их прогнозы значительно точнее, чем у генеральных директоров-мужчин.

Опубликованные результаты показывают, что женщины-гендиры также способствуют прозрачности финансовых данных, а именно: раскрытию отчетности и качественных прогнозов.

Исключительные усилия, которые женщины-руководители прилагают для более точного и частого прогнозирования прибыли, позволяют им «вернуть» внимание аналитиков и инвесторов, которые изначально, в силу стереотипных взглядов в корпоративном мире, не были настроены так же внимательно следить за прогнозами, сделанными женщинами.

По данным отчета S&P за 2022 год, опубликованном в прошлом месяце, компании из секторов ИТ, энергетики и финансовых услуг по-прежнему отстают от других секторов бизнеса по проценту женщин-руководителей. Из практических советов женщинам-директорам от ведущих фирм, занимающихся поиском женщин на C-level позиции, эксперты советуют не спешить с решением о принятии оффера и продолжать задавать «неудобные» вопросы, когда им предлагают «заветную» должность.

Ведь, как выясняется на практике, если женщины находятся в рискованном и ненадежном положении, их деятельность может оцениваться более негативно, и, следовательно, неравенство продолжает расти.