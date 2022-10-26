Объяснено, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной

До сих пор идут споры, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Возможно, им нравится быть приятелями, но окружающие воспринимают подобные отношения скептически. О том, что скрывается за такой дружбой и как реагировать на общение с противоположным полом возлюбленным, рассказала психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

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Людям важно говорить с друзьями и близкими о том, что их волнует. Получать обратную связь и эмоциональную подпитку. Какие-то темы можно обсудить за чашкой чая со своей второй половинкой. Но чаще всего один человек не способен закрыть все потребности другого в общении. Некоторые темы лучше поднимать с другом или подругой, в особенности когда хочется как следует выговориться или услышать еще одно мнение со стороны. Однако все становится сложнее, когда такие отношения связывают людей противоположного пола.

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Не так, как в кино

Можете ли вы вспомнить кино про дружбу между мужчиной и женщиной, где между главными героями нет любовной линии? "Больше чем друг", "Ищу друга на конец света", "Девушка моего лучшего друга" – все эти комедийные мелодрамы одним только названием намекают на романтическую историю. Такой подход увеличивает продажи билетов, потому что любая сексуализация отношений привлекает внимание и показывает, как удовлетворить потребность в любви.

Однако всегда ли мужчина и женщина переходят границу дружбы?

Александре 37 лет, она работает психологом.

Женщина рассказывает: "Есть один очень близкий друг, у нас крепкая связь со школьных времен, более 20 лет. Все эти годы присутствует взаимная поддержка и опора, при этом в наших отношениях всегда есть флирт и сексуальность".

Получается, в жизни все происходит не так однозначно, как в комедийной мелодраме. Даже если между мужчиной и женщиной есть симпатия, иногда они выбирают дружить, а не создавать любовные отношения.

Что такое дружба?

С точки зрения социологии, 50 часов непрерывного общения становятся поводом для приятельских отношений. Проведя вместе 200 часов, уже можно говорить о дружбе. Этот факт подтверждает пример из комментариев в социальных сетях. Дружба – это устойчивые, бескорыстные личные взаимоотношения, основанные на взаимной симпатии и общих интересах. Когда мы кого-то называем другом, значит, рассчитываем на него в сложных ситуациях. Он постарается понять, принять и с уважением отнестись к нашему жизненному выбору. И поможет не за деньги или из корыстной выгоды, а просто так. Поэтому дружба так ценится, и многим хочется, чтобы в их жизни был хотя бы один такой человек. Так ли важно при этом, кто этот друг – мужчина или женщина?

Чувствовать рамки

Если в детстве у дочки были хорошие отношения с мамой, а у сына – с отцом, им легче общаться по принципу "девочки с девочками, а мальчики с мальчиками". Однако если у девочки были конкурентные отношения с матерью, а мальчик считал своего папу негодяем, близкое общение с людьми своего пола становится проблематичным. Зато остается интерес к чему-то совместному с противоположным. Это одна из причин, благодаря которой дружба мужчины и женщины становится возможной. Но существуют и другие, основная из них – умение держать границы в отношениях.

Пользователи Сети активно рассказывают, как у них получается так долго дружить с симпатичным человеком противоположного пола.

Другая пользовательница интернета Мария прекрасно знает жен своих друзей: "Мы часто видимся, и я в хороших отношениях с их вторыми половинками. Мне всегда рады и зовут в гости".

Когда все знакомы друг с другом, происходит профилактика ревности. Также в любых длительных отношениях есть устоявшиеся правила общения, которые позволяют сохранить теплую связь на долгие годы. Например: "Мы друг для друга как брат и сестра" или "Стоп на все, что касается романтики". Эти договоренности друзья либо проговаривают вслух, либо оставляют на негласном уровне, когда все понятно без лишних обсуждений.

Другие установки

"Каким бы ни было доверие, мне бы не понравилось, если бы муж "дружил" с какой-нибудь женщиной. Он бы такое тоже не оценил", – поделилась 38-летняя психолог Диана.

В ее семье точки зрения на это совпадают, благодаря чему появляются четкие границы дозволенного в общении с другими людьми.

"У меня достаточно много знакомых мужчин, мы играем в настольные игры, жарим шашлыки. Но это не то, что считается дружбой, скорее приятельские отношения", – сказала женщина.

Близость и тепло в паре больше характеризуют ее отношения с мужем. Общаясь с приятелями, она увеличивает дистанцию, которая позволяет чувствовать себя эмоционально спокойно и безопасно.