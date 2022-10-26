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48 минут назад

5 причин, по которым вас не берут на работу

WomanHit.ru

Иногда впечатляющего опыта и навыков недостаточно, чтобы получить предложение от компании мечты.

5 причин, по которым вас не берут на работу
Фото: unsplashunsplash

Поиск работы может превратиться в настоящее испытание: бесконечные пролистывания вакансий, собеседования в несколько этапов, а затем неожиданный отказ. Иногда процесс затягивается на месяцы, хотя кажется, что вы отлично подходите для должности и успешно справлялись бы с работой.

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Специалисты по найму считают, что иногда невозможность устроиться в новую компанию связана с типичными ошибками, которые допускают многие кандидаты.

Вы проявляете недостаточную заинтересованность

Даже навыки, которые полностью соответствуют должности, иногда ценятся работодателем меньше, чем желание и энтузиазм. Поэтому проявите чуть больше заинтересованности: напишите сопроводительное письмо, откликаясь на вакансию, а на собеседовании объясните, почему хотели бы работать именно в этой компании. Частая ошибка соискателей — отсутствие знаний о том, чем занимается фирма, в которую они планируют устроиться. Изучите информацию о компании, чтобы показать работодателю, что вы действительно заинтересованы в вакансии.

Вы стесняетесь

Собеседование — идеальный момент, чтобы рассказать о своих успехах, способностях и талантах. Но прочему-то некоторые соискатели считают, что их главная добродетель — скромность. Они предпочитают не упоминать о том, чем могли бы гордиться, а на вопрос о сильных сторонах совершенно теряются. Работодателю вряд ли нужен скромник, а пытаться самому рассмотреть в вас амбициозного человека и талантливого исполнителя просто нет времени. Поэтому подготовьтесь заранее: дома подумайте и запишите, каких успехов вы добились на прошлой работе, чем можете гордиться, найдите сильные качества, которые помогут вам на новой должности и расскажите об этом на собеседовании.

У вас слишком большой опыт

Да, иногда работодатель не может предложить вам должность, потому что опыт и знания, которыми вы обладаете, значительно превосходят требования. Ситуация в этом случае может развиваться плачевно: или вам быстро станет скучно, поэтому вы снова начнете искать новое место, или попросите повышения зарплаты. Если вам заинтересовала вакансия, предполагающая меньший опыт, напишите в сопроводительном письме, почему готовы быть гибким в заработной плате и обязанностях.

«Почему вы ушли с предыдущего места работы?»

Этот вопрос задают на большинстве собеседований неспроста: он показывает степень вашей эмоциональности и умение относиться к рабочим ситуациям по-деловому. Не стоит рассказывать об ужасном начальнике, отвратительных коллегах и невкусном кофе. Лучше выберите нейтральный ответ, но правдивый. Коротко объясните, что вас не устроило. Даже если это было выгорание или разные с коллегами взгляды на цели.

Социальные сети

Сейчас проверка социальных сетей — обычная практика работодателя, ведь по тому, что соискатель транслирует в интернете, о нем можно составить весьма четкое впечатление. Если в микроблоге вы привыкли делиться снимками в белье и шутками об опостылевшей работе, можете заранее готовиться к отказу.

Психология,
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