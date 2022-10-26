Психолог перечислил способы профилактики профвыгорания

Во избежание профессионального выгорания человеку необходимо провести четкую грань между работой и домом. Такой совет в разговоре с "Мослентой" дал психолог, спикер и амбассадор "Сколкова", преподаватель Евразийского международного университета и руководитель лаборатории психологических технологий Евгений Идзиковский.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Специалист уточнил, что подобное правило позволит не копить напряжение.

"При этом чем больше нагрузка на работе, тем больше стоит уделить время режиму и сну дома. В идеале – есть и спать по расписанию", – посоветовал Идзиковский.

В процессе работы эксперт рекомендовал усложнять задачи. По его словам, с профессиональным выгоранием часто сталкиваются те, кто выполняет рутинные задачи.

Помимо этого, Идзиковский посоветовал ставить определенные цели. Эксперт считает, что подобная практика позволит не реагировать на трудности и легче переживать неприятные моменты.

Профессиональное выгорание, в свою очередь, может проявляться самым разным образом, например в постоянной потере энергии, апатии, регулярно низком настроении, сообщил психолог Михаил Козлов. При проявлении подобных состояний специалист посоветовал проанализировать причины выбора своей профессии.