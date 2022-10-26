Психолог перечислил способы профилактики профвыгорания

Во избежание профессионального выгорания человеку необходимо провести четкую грань между работой и домом. Такой совет в разговоре с "Мослентой" дал психолог, спикер и амбассадор "Сколкова", преподаватель Евразийского международного университета и руководитель лаборатории психологических технологий Евгений Идзиковский.
Специалист уточнил, что подобное правило позволит не копить напряжение.
"При этом чем больше нагрузка на работе, тем больше стоит уделить время режиму и сну дома. В идеале – есть и спать по расписанию", – посоветовал Идзиковский.
В процессе работы эксперт рекомендовал усложнять задачи. По его словам, с профессиональным выгоранием часто сталкиваются те, кто выполняет рутинные задачи.
Помимо этого, Идзиковский посоветовал ставить определенные цели. Эксперт считает, что подобная практика позволит не реагировать на трудности и легче переживать неприятные моменты.
Профессиональное выгорание, в свою очередь, может проявляться самым разным образом, например в постоянной потере энергии, апатии, регулярно низком настроении, сообщил психолог Михаил Козлов. При проявлении подобных состояний специалист посоветовал проанализировать причины выбора своей профессии.
Так, сотрудники могут определить важность собственной деятельности и понять, чего они могут достигнуть, занимаясь выбранным делом. Как считает специалист, человек, вкладывающий в работу больше личностного смысла, менее подвержен профессиональному выгоранию.