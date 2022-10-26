Как перестать откладывать жизнь до лучших времен

Выучить английский, записаться в спортзал, сменить работу, начать бизнес. Мы откладываем в долгий ящик любые перемены. «Сейчас не самое лучшее время», «пока нет денег» — самые распространенные аргументы. Коуч Полина Грановская объясняет, почему «подходящего» времени не существует и дает работающие советы тем, кто готов действовать.

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Коуч, трансформационный тренер Полина Грановская дает рекомендации тем, кто давно хочет изменить что-то в жизни, но не решается на перемены.

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Ничего не менять = оставаться в безопасности. Почему наш мозг выбирает привычное?

Избегать нового — не ваша вина. Так устроен наш мозг. Древний человек любое новое обстоятельство (смена погоды, дикий зверь, отсутствие пищи) воспринимал как угрозу жизни. За боязнью неизвестности современного человека — тот же первобытный страх. Согласитесь, сегодня нашей жизни не угрожает дикий зверь, потеря работы большинство из нас не лишит пропитания. Но наш ум мастерски «перекладывает ответственность» за принятие решений на того, древнего человека. В условиях стресса включается привычная нам «стратегия выживания»: поскорее принять решение, которое поможет преодолеть неизвестность.

В этой ситуации мы не можем объективно оценивать происходящее, видеть за ограничениями возможности и принимать стратегически верные решения. Вместо этого покупаем $ по 120, переводим все средства в валюту, закрываем бизнесы.

Диагноз: неумение справляться со стрессом

Борьба со стрессом у одних перетекает в переедание, увлечение алкоголем, азартными играми и другими зависимостями. «Обстоятельства сильнее меня», — говорят такие люди. Зачастую они даже в относительно спокойные времена склонны искать причины своим действиям и бездействию во вне: плохая погода, злой начальник, нет богатых родителей и т.д. У других нет «подходящего» и «неподходящего» времени. Времена турбулентности они применяют в свою пользу. Весь секрет в том, что эти люди умеют управлять стрессом. В условиях, когда внешние обстоятельства давят и выбивают из колеи, стрессоустойчивые и гибкие ищут опору в себе, полагаются на собственные ресурсы: психологическую устойчивость, знания, опыт. Они не ждут чужого мнения, внешнего ориентира. Если и просят совета, то способны его критически оценить и принять решение на свое усмотрение. Если вы узнали себя в первой категории, не спешите смиряться с таким положением дел. Принять свой «диагноз» — уже половина успеха.

Какие качества в себе развивать, чтобы научиться принимать решения

Как мы уже поняли, откладывать «до лучших времен» — наиболее простая и привычная нашему мозгу стратегия. Но навыку принимать решения и действовать по-новому можно научиться, постоянно практикуясь и развивая в себе нужные качества. Замечали, что в тревожные и стрессовые моменты, хочется чтобы рядом кто-то спокойный и уверенный сказал: «Все разрешится, все будет хорошо, сейчас разберемся, что делать»? Если при этом человек не только спокоен, но и успешен, словно открывается второе дыхание, находятся силы действовать. Спокойствие становится валютой нового времени. Ошибочно сравнивать его с состоянием пассивного выжидания. Спокойствие — это отсутствие тревоги, хороший контакт со своими чувствами и эмоциями, ясное понимание происходящего. Когда человек спокоен, он может сказать себе: «У меня есть Я, и мы разберемся». Как этому научиться? Не позволяйте эмоциям захватить вас. Панику можно предотвратить, отвечая себе на вопросы: «Что я чувствую?», «Что я сейчас хочу на самом деле?», «Я принимаю это решение из каких чувств?». Когда чувствуете, что «закипаете», берите тайм-аут. Пешие прогулки, как любая другая физическая активность, физиологически снимают напряжение в теле. Когда стресс перестанет атаковать организм, вернитесь к принятию решения.

5 способов «обмануть мозг» и научиться делать правильный выбор

В спокойном состоянии проще посмотреть на ситуацию шире, не закрываться и не прятаться в попытках «выжить». Теперь — время активных действий. Вот проверенная методика из коучинга, через которую из кризиса с успехом для себя вышли сотни людей:

Начните с вопросов к себе: «Для чего мне эта ситуация?», «Что я чувствую из-за происходящего?», «Где я хочу оказаться через месяц, полгода, год?», «Как я могу приблизить себя к этому уже сегодня?» Последний вопрос поможет составить личный план действий, который шаг за шагом приведет к желанному результату, к точке B — любимой работе, открытию бизнеса, сохранению и росту дохода, новым отношениям. Отвечать на вопросы можно как самостоятельно, так и с чьей-то помощью: партнера, друга-единомышленника, наставника, психолога, коуча. Опытный консультант ориентируется не только на ответы человека, но и на его эмоциональное состояние, мимику, голос. Поэтому работа с профессионалом идет быстрее. И вы выигрываете самое ценное в ситуации нестабильности — время. Проведите «инвентаризацию» ресурсов. Составьте список ваших навыков, компетенций, полезных знакомств. Так вы дадите мозгу сигнал, что идете в неизвестность не с нуля, а с багажом опыта.

Не пытайтесь браться за изменения во всех сферах жизни сразу. Даже у самых энергичных людей мыслительное «топливо» не бесконечно. Дайте себе время адаптироваться: вводите новые действия, принимайте решения постепенно. Иначе есть риск выгореть, поставить под сомнение свой план действий и разочароваться в методике. Берегите внутренний ресурс. Многозадачность еще никому не давалась без потери эффективности. Начните с самого сложного на день, неделю, месяц, пока вы полны энергии. Лучше чередовать задачи и, выполняя их, держать в уме главную цель, к которой идете. Оградите себя от всех отвлекающих факторов: новостей, провокационных комментариев. Ограничьте время пользования соцсетями и мессенджерами. Задача из разряда невозможных. Но если посмотреть на нее не как на ограничение, а на возможность достичь цели, это превращается в игру, вызов самому себе.