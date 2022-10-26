Откуда появляются страхи и как от них избавиться

Избавиться от страхов помогает обычно такой метод лечения, как экспозиционная терапия. Однако к 50 % пациентов эти страхи через какое-то время всё равно возвращаются. Почему так происходит и какова природа страха?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Специалисты из Университета Колорадо в статье, опубликованной в Computational Psychiatry, пришли к выводу, что даже после прохождения экспозиционной терапии страхи возвращаются из-за того, что у человека воспоминания о страшных событиях оказываются сильнее, чем воспоминания о безопасности.

Также Джоэл Стоддард, доктор медицинских наук, доцент кафедры психиатрии Медицинской школы Университета Колорадо, объяснил, откуда вообще берутся страхи.

Эксперт отмечает, что страх - реакция организма на угрозу. При этом каждый человек переживает страх по-разному.

Однако в мире существует множество вещей, которые вызывают у нас страх, казалось бы, без причины. Допустим, человек может бояться змей, хотя они никогда ему не причиняли вреда. Такая реакция на страх называется необусловленной.

Существуют также страхи, которые возникают из-за воздействия на человека каких-то событий. К примеру, он может попасть в аварию и из-за этого в дальнейшем испытывать страх каждый раз, когда видит руль. Реакция на руль будет уже условной реакцией страха.

У людей могут также развиться психические расстройства, связанные со страхом. Например, посттравматическое стрессовое расстройство, тревожные расстройства, панические расстройства. По-другому это можно объяснить так: тревога - страх как реакция на ожидаемую угрозу, паника - страх как реакция при отсутствии угрозы, посттравматический стресс - страх как реакция из-за воспоминаний об угрозе.