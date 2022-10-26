Ученые раскрыли секрет успешности человека. И умственные способности, как ни странно, не первостепенная составляющая успеха.

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Завкафедрой психологии образования и педагогики МГУ им. Ломоносова, академик РАО Александр Веракса назвал главное условие успешности человека. Это самодисциплина, то есть, способность (природная или выработанная) быстро сконцентрироваться на каком-либо деле или вопросе, "собраться".

Интеллект, безусловно, тоже имеет значение, но первична именно самодисциплина.

"Я бы сказал, что для достижения успеха в жизни умным быть недостаточно", — отметил Веракса.

Он отметил, что исследования ученых свидетельствуют о том, что интеллектуалы не всегда способны стать востребованными/счастливыми какой-либо сфере. А те, кто быстро сосредотачивается и оперативно реагирует на всяческие изменения, притягивают к себе успех.