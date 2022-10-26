Ваши недостатки, которые обожают окружающие

Не скрывайте их! Наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые отличаются излишней самокритикой. А,может, это вы? В любом случае даже при наличии недостатков мы остаемся привлекательными для других, но сами можем этого не замечать. Мы собрали самые популярные «недостатки», которые, на самом деле, являются притягательными для людей, в частности — для противоположного пола.
Смущаться, в целом, естественно, однако некоторые люди смущаются буквально по любому поводу: неудачная шутка или же просто акцентирование внимание на человеке. Конечно, если проблема мешает жить, с ней необходимо бороться, однако психологи рекомендуют посмотреть на такую особенность с другой стороны. Ведь девушка, которую можно смутить, кажется мужчинам куда более привлекательной, чем прожженная роковая красотка.
Некоторая неуклюжесть может стать настоящей проблемой, особенно на рабочем месте, и тем не менее это качество удивительным образом привлекает к нам новых людей. Неловкий человек часто кажется милым и, по словам психологов, быстрее располагает к себе, так как большинство из нас стремится произвести максимально положительное впечатление, тем самым вызывая напряжение. Человек, который внезапно что-то роняет или задевает, сразу же дает другим сигнал о том, что и им можно расслабиться и быть более открытыми к общению.
Именно здоровый. Долгие годы лишнее внимание к себе и постоянная забота о своем теле и психологическом здоровье порицались, считалось, что это время можно было бы потратить на помощь другим людям, особенно близким. Однако мысль о том, что только ментально и физически здоровый человек способен на проявление адекватного внимания, пришла относительно недавно. Мы не обязаны тратить все свое время на других, пока наши основные потребности неудовлетворены. Многие люди до сих пор бояться признаться, что с удовольствием потратили бы время на чтение книги или просмотр сериала вместо очередной скучной тусовки с людьми, с которыми, в общем-то, и не хочется проводить время. Но боясь обидеть других, мы приносим страдания в первую очередь себе. Станьте объектом восхищения для тех, кто пока не решился признаться себе в том, что его жизнь только в его руках, и никто не может на нее повлиять, кроме нас самих.