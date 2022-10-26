Ваши недостатки, которые обожают окружающие

Не скрывайте их! Наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые отличаются излишней самокритикой. А,может, это вы? В любом случае даже при наличии недостатков мы остаемся привлекательными для других, но сами можем этого не замечать. Мы собрали самые популярные «недостатки», которые, на самом деле, являются притягательными для людей, в частности — для противоположного пола.

Фото: WomanHit WomanHit

Смущение

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Смущаться, в целом, естественно, однако некоторые люди смущаются буквально по любому поводу: неудачная шутка или же просто акцентирование внимание на человеке. Конечно, если проблема мешает жить, с ней необходимо бороться, однако психологи рекомендуют посмотреть на такую особенность с другой стороны. Ведь девушка, которую можно смутить, кажется мужчинам куда более привлекательной, чем прожженная роковая красотка.

Неловкость

Некоторая неуклюжесть может стать настоящей проблемой, особенно на рабочем месте, и тем не менее это качество удивительным образом привлекает к нам новых людей. Неловкий человек часто кажется милым и, по словам психологов, быстрее располагает к себе, так как большинство из нас стремится произвести максимально положительное впечатление, тем самым вызывая напряжение. Человек, который внезапно что-то роняет или задевает, сразу же дает другим сигнал о том, что и им можно расслабиться и быть более открытыми к общению.

Здоровый эгоизм