3 токсичные фразы в деловой переписке

Никогда не используйте их!

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В любом рабочем коллективе рано или поздно появляется список фраз, которые бесят абсолютное большинство, поэтому мы решили создать свой топ универсальных высказываний, которые точно не стоит употреблять, если вы не хотите вызвать праведный гнев своего рабочего чата. P. s. Не всегда вам скажут об этом прямо.

«При всем моем уважении»

Токсичная фраза, хоть на первый взгляд и нейтральная. Когда вы высказываете нечто подобное вслух, ваш собеседник понимает, что его точка зрения вами не поддерживается, и что еще хуже — вы даже не собираетесь принимать ее к сведению. Такое отношение всегда вызывает агрессию, пусть даже вам об этом и не скажут прямо. Используя такую фразу вы невольно обесцениваете своего оппонента. Избавьтесь от нее, если в вашей переписке она мелькает ежедневно.

«Коллеги!»

И снова бесящее всех обращение. На подсознательном уровне люди, к которым вы обращаетесь, воспринимают такое обращение максимально отстранённым. Чем меньше ваш рабочий коллектив, тем более неуместной будет эта фраза. Пусть даже вы не знаете всех своих «коллег» в чате, старайтесь выяснить имена тех, к кому вам нужно обратиться в конкретной ситуации и обращайтесь по именам. Вы даже не представляете, сколько баллов вы добавите к уважению к себе.

«Я вас услышал»