Как понять, что вашим мужем манипулируют

В сети можно встретить множество статей о приемах манипуляторов и способах им противостоять. Интересный факт: отношение к близким тех, кто находится под чужим влиянием, меняется. И супруг или партнер не всегда может понять, в чем дело. Читайте подробнее в статье “Рамблера” – как понять, что в кругу ваших близких появился ловкий манипулятор.

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Новый знакомый

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Представим гипотетическую ситуацию: ваш супруг рассказывает о новом знакомом. Если говоря о нем, он очевидно идеализирует личность этого человека – это повод насторожиться. К сожалению, под маской идеальности и поверхностного обаяния зачастую скрываются далеко не самые приятные черты характера. Если бы их не было, нужда в маскировке отпала бы.

Телесный ответ

Еще один верный признак зависимости от манипулирующего нового знакомого – это телесный ответ. Он похож на выброс адреналина или влюбленность – ладошки потеют, пульс растет, может возникнуть головная боль. Но от любви до ненависти все же один шаг.

Эмоциональные качели

Один из излюбленных приемов манипуляторов – это положительное подкрепление. Например, когда новый знакомый убеждает вашего партнера в его неотразимости, преувеличивая любое хоть мало-мальски хорошее качество. Если муж становится зависим от оценки этого человека – это тоже тревожный знак. Ведь следом за “ношением на руках” непременно наступит период свержения идеала. Например, когда новый знакомый начинает от души критиковать вашего партнера, внезапно перестает поддерживать с ним общение, а после “как снег на голову” возвращается к прежним добрым отношениям.

Все это отразится на поведении зависимого от манипулятора мужа. Ведь жертва вкладывает в эти отношения запасы эмоционального ресурса. Пока супруг мучается вопросом “что же пошло не так” и катается на эмоциональных качелях, его связь с новым знакомым только укрепляется.

Мимикрирование

Этот признак – мимикрирование – проявляется не сразу, а когда отношения с манипулятором выстроены. Когда супруг или партнер демонстрирует нетипичное для него поведение. Например, вынуждает действовать против вашей воли. Начинает относиться к окружающим потребительски, а не на равных. Теряет веру в чистоту и бескорыстность человеческих взаимоотношений. Критикует, обесценивая ваши стремления и убеждения. Вероятнее всего, все эти приемы он впитал как раз из общения с манипулятором.

Что делать?