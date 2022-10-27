Как за одну минуту почувствовать счастье

Психолог Александр Шахов рассказал, что в мире есть методика, которая помогает за минуту ощутить счастье.

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«Она проста и сложна в то же время. Когда вы ее прочтете, вы скажете: «Это просто ерунда какая-то, это не работает». В этом вся и сложность – вы не поверите в нее. Вторая сложность: ее достаточно непросто сделать», – рассказал Шахов.

Кроме того, существует и третий вариант этой методики. Психолог подчеркивает, что человек не сможет пользоваться долго этой методикой, потому как, впервые получив хороший результат, он начнет наслаждаться и лениться применять ее.

Методика работает так: нужно остановиться и закрыть на 10 секунд глаза. Затем надо сделать три глубоких вдоха и длинных выдоха. Нужно подумать о том, что, когда вы откроете глаза, то вокруг себя увидите три вещи, которые вас радуют».

«Смотрите вокруг, пока не увидите. Пусть это будет небольшой яркий цветок или листопад, или краешек неба, или необычный сучок на дереве, красивое лицо незнакомца или доброе лицо друга», – отмечает Шахов.

По его словам, ощутить радость вы должны в теле.

«Вы должны ее зафиксировать через ощущения и сказать себе: «Я чувствую радость». Хорошо, если это будет вслух, — это усилит методику», – уточнил психолог.

Если чувства радости нет, нужно искать дальше. Эта методика на сознательное направление мыслей и сознательный выбор видеть радость вокруг, передает РИАМО.