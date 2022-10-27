Как вы можете поддержать близкого, если у него депрессия

Клиническая депрессия представляет собой очень сложное заболевание. При этом каждый человек переживает её по-своему. Поэтому универсальных способов поддержки в этом случае не существует. Но сделать кое-что вы всё-таки можете.

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Клиническую депрессию можно представить в виде нисходящей спирали. Так вам будет легче понять, через что проходит ваш близкий.

Начаться депрессия может с того, что человек ощущает себя всё хуже из-за различных стрессовых факторов. Далее у него снижается настроение, из-за чего он уже меньше участвует в значимых для него повседневных делах. Затем возникает самокритика, усиливается стресс из-за упущенных возможностей или растущей ответственности. При депрессивном мышлении может появляться чувство вины, пессимизм, раздражительность.

Поддержать человека в таком непростом состоянии вы можете несколькими способами. Для этого изучите симптомы депрессии, поощряйте лечение этих симптомов, помните о возможности самоубийства.

Среди признаков депрессии выделяют ощущение печали, пустоты, безнадёжность, плаксивость; раздражительность, вспышки гнева, разочарование даже по мелочам; потерю удовольствия и интереса от большинства или от всех привычных занятий; слишком продолжительный сон или бессонницу; усталость и недостаток энергии; изменения аппетита; беспокойство, состояние возбуждения; замедленное мышление, речь, движения тела; ощущение собственной бесполезности или чувство вины, зацикленность на прошлых неудачах; сложности с концентрацией, мышлением, принятием решений, запоминанием каких-то вещей; частые или повторяющиеся упоминания о смерти, суицидальные мысли, мысли о попытках самоубийства.