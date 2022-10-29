Как почувствовать счастье за 1 минуту: инструкция к действию

Существует простая методика, которая помогает за одну минуту почувствовать себя счастливым. Если все сделать правильно, то можно ясно понять ощущения, которые приносят радость. Советом поделился с РИАМО психолог Александр Шахов.

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Он отметил, что методика помогает как ему самому, так и его клиентам. Однако вся ее сложность в ее же простоте: в нее просто сложно поверить.

Сперва нужно остановиться и закрыть глаза на 10 секунд. После этого нужно сделать три глубоких вдоха и три длинных выдоха. В этот момент стоит подумать: «Сейчас, когда я открою глаза, я увижу вокруг себя 3 вещи, которые меня радуют». Нужно испытать предвкушение радости и с ним открыть глаза. Затем осмотреться вокруг и найти три предмета или явления, которые помогут испытать радость.

«Смотрите вокруг, пока не увидите. Пусть это будет небольшой яркий цветок или листопад, или краешек неба, или необычный сучок на дереве, красивое лицо незнакомца или доброе лицо друга. Вы должны найти три вещи, три предмета в окружающем вас мире, глядя на которые вы испытываете радость. Радость вы должны ощутить в теле. Вы должны ее зафиксировать через ощущения и сказать себе: «Я чувствую радость». Хорошо, если это будет вслух, — это усилит методику», — уточнил психолог.

Он подчеркнул, что нет смысла говорить просто слова: «Я испытываю радость, что жив». Если чувства радости нет, то нужно искать дальше. В этом-то и заключается вся сложность: чтобы найти окружающее счастье в момент, когда не радует ничего.