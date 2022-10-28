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1 час назад

Когда лучше промолчать, чтобы не потерять отношения

WomanHit.ru

Не все наши мысли нуждаются в том, чтобы мы их озвучивали

Когда лучше промолчать, чтобы не потерять отношения
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Иногда очень хочется высказать все обиды в лицо или же сообщить близкому человеку какую-то информацию, которую трудно держать при себе. Психологи предупреждают — прежде чем что-то озвучить, подумайте о том, что даже одна фраза способна разрушить отношения, которые вы строили долгие годы. Мы собрали топ ситуаций, когда особенно важно держать язык за зубами.

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Ваш оппонент — абьюзер

Домашнее насилие — одна из самых острых проблем современности, причем в половине случаев жертва насилия просто не заявляет на своего обидчика, особенно если пара состоит в законном браке. Не стоит и говорить, насколько часто происходят ссоры с применением не только психологического, но в большинстве случаев и физического насилия. Жертва пытается защититься и пускает в ход оскорбления, пытаясь образумить агрессора, однако вербальная агрессия породит еще большую агрессию со стороны неадекватного человека. Последнее, что нужно делать в общении с таким человеком, — эмоционально высказывать все обиды. Так вы спровоцируете его на еще большее насилие. Постарайтесь в принципе выйти из опасной зоны.

Когда ваш комплимент не совсем уместен

Конечно, приятные слова в свой адрес хочет слышать каждый, но комплименты приятно получать только в том случае, если человек говорит искренне, а не пытается лестью склонить вас оказать ему услугу. Однако многие люди слишком буквально понимают смысл быть приятным во всем человеком — показная лесть может вызвать совершенно противоположную вашим ожиданиям реакцию, поэтому если вы понимаете, что с комплиментами перебор, лучше промолчите, чтобы не испортить о себе впечатление, особенно если вы мало знакомы с человеком.

Чужой секрет — это всегда чужой секрет

Иногда мы слышим вещи, которые не предназначены для ушей большого круга людей, как правило, такую информацию нам выдают близкие друзья. Но часто бывает так, что услышанное настолько шокирует, что держать в себе такие эмоции очень трудно. В итоге мы рассказываем об этом еще кому-то, а конечном счете информация разлетается как искры по сухой траве. И вот вы уже потеряли доверие близкого друга. Помните — если вас просят никому не рассказывать, это значит, вам доверяют как никому, а потому держите себя в руках.

Психология,
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