Когда лучше промолчать, чтобы не потерять отношения

Не все наши мысли нуждаются в том, чтобы мы их озвучивали

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Иногда очень хочется высказать все обиды в лицо или же сообщить близкому человеку какую-то информацию, которую трудно держать при себе. Психологи предупреждают — прежде чем что-то озвучить, подумайте о том, что даже одна фраза способна разрушить отношения, которые вы строили долгие годы. Мы собрали топ ситуаций, когда особенно важно держать язык за зубами.

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Ваш оппонент — абьюзер

Домашнее насилие — одна из самых острых проблем современности, причем в половине случаев жертва насилия просто не заявляет на своего обидчика, особенно если пара состоит в законном браке. Не стоит и говорить, насколько часто происходят ссоры с применением не только психологического, но в большинстве случаев и физического насилия. Жертва пытается защититься и пускает в ход оскорбления, пытаясь образумить агрессора, однако вербальная агрессия породит еще большую агрессию со стороны неадекватного человека. Последнее, что нужно делать в общении с таким человеком, — эмоционально высказывать все обиды. Так вы спровоцируете его на еще большее насилие. Постарайтесь в принципе выйти из опасной зоны.

Когда ваш комплимент не совсем уместен

Конечно, приятные слова в свой адрес хочет слышать каждый, но комплименты приятно получать только в том случае, если человек говорит искренне, а не пытается лестью склонить вас оказать ему услугу. Однако многие люди слишком буквально понимают смысл быть приятным во всем человеком — показная лесть может вызвать совершенно противоположную вашим ожиданиям реакцию, поэтому если вы понимаете, что с комплиментами перебор, лучше промолчите, чтобы не испортить о себе впечатление, особенно если вы мало знакомы с человеком.

Чужой секрет — это всегда чужой секрет