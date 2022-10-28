Психологи обнаружили, что кошки помогают снять стресс

Исследователи из Вашингтонского университета показали, что эмоциональным студентам идет на пользу общение с кошками. Результаты опубликованы в журнале Anthrozoös.

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Эмоциональность — это стабильная черта личности. Опрос 1400 студентов и сотрудников более чем 20 университетов показал, что более эмоциональные люди были больше заинтересованы в общении с кошками, а не с собаками. Предыдущие исследования показали, что такие люди могут быть более склонны к формированию сильной привязанности к животным.

В США университеты иногда проводят антистрессовые мероприятия с участием собак. Распространено мнение, что кошки могут быть непригодны для терапии. Ученые считают, что это связано с тем, что кошки часто воспринимаются как непредсказуемые, отчужденные или привередливые — черты, с которыми некоторым может быть трудно смириться. Связанный с этим стереотип гласит, что собаки существуют для того, чтобы нравиться людям.