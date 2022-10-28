Лабковский: "У нас есть все инструменты, чтобы справиться с чем угодно"

Причиной психотравмы может стать всё что угодно. Надо понимать, что психотравма – это не само событие, а наша реакция на него. Кто-то мог пережить тяжёлое насилие и выйти «сухим из воды», а кто-то среагировал на, казалось бы, мелочь, но психика выдала защиту – а травма осталась.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Почему так?

Наши предки жили в очень опасных условиях, поэтому в нашем организме есть всё для того, чтобы «стабилизироваться» в случае опасности. Реакция «бей-беги-замри» – это не просто поведение. За ним стоит группа гормонов, которые позволяют нам спасти свою жизнь и оставить психику в сохранности.

Траурные церемонии вроде поминок, 9 дней, потом 40 дней и годовщины тоже появились не просто так. Они отражают то, что естественным образом происходит с нашей психикой, когда что-то или кто-то важный уходит из нашей жизни.

От природы у нас есть все инструменты, чтобы справиться с чем угодно.

Но проблема в том, что жизнь не всегда позволяет нам правильно и естественно отреагировать на болезненное событие. «Не плач, найдёшь получше», – и мы не позволяем себе отгоревать расставание. «Не буду же я орать на всю улицу!» – и мы не «отрабатываем» гормоны стресса во время опасной или нестандартной для нас ситуации.

Так что психотравма – это всегда наша реакция, но никак не конкретное слово, событие, происшествие. И с этой реакцией и надо работать.