Особенности декоративного голландского кролика

Порода голландских кроликов так называется из-за своей страны происхождения. Животных разводят в США и Великобритании. Как правило, они мелкие, весом до 2,5 кг. Голландских кроликов заводят только в качестве домашних питомцев, их главная особенность – характерный рисунок на шерстке.

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Передняя часть тела у «голландца» белая, а задняя темная и может быть как голубого оттенка, так и чёрного, шоколадного и других. Кончики лап белые. На голове имеется два цветных пятна черного цвета, каждое из которых охватывает глаз, щеку, ухо. При этом пятна не должны замыкаться на затылке или между ушами. Центр морды у кроликов этой породы белый.

В общей сложности, существует более 22 видов различной окраски голландских кроликов. Отличаются животные плодовитостью, выносливостью, продолжительностью жизни – до 10 лет. Крольчихи могут приносить в одном помете до 10 крольчат, у карликовых пород обычно выводятся по 4-5. К восьми месяцам кролики становятся полностью зрелыми, способны сами давать потомство.

В Россию завозили породу декоративных кроликов из Европы, но она не получила должного признания, потому что для домашнего содержания они слишком крупные, а для разведения маловаты.

Существует и карликовый вид голландских кроликов, которых получили в результате мутации в генах датской породы, когда те скрещивались с дикими кроликами. Вес животных достигает максимум 1,8 кг. Внешне карликовый кролик похож на своего крупного сородича.

Среди голландских кроликов есть вислоухий. Его особенность – висящие ушки, они опускаются через 1-3 месяца после рождения, иногда из-за схожести с другим животным вислоухого кролика называют баран голландский.