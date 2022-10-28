Психолог Хорс посоветовал отдыхать на природе

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией в длинные выходные.
«Если действительно хочется отдохнуть, стоит сделать выбор в пользу природы, прогулок, общения с друзьями и исключить алкоголь. Только тогда организм отдохнёт», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, можно поехать погулять в другой район или в соседний город.
«Однодневная поездка прекрасно освежит психику, потому что она любит всё новое, а мозг человека отдыхает, когда видит что-то новое», —