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12 минут назад

Психолог Хорс посоветовал отдыхать на природе

RT на русском

Клинический психолог, писатель Михаил Хорс посоветовал отдыхать на природе, чтобы зарядиться энергией в длинные выходные.

Психолог Хорс посоветовал отдыхать на природе
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

«Если действительно хочется отдохнуть, стоит сделать выбор в пользу природы, прогулок, общения с друзьями и исключить алкоголь. Только тогда организм отдохнёт», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, можно поехать погулять в другой район или в соседний город.

«Однодневная поездка прекрасно освежит психику, потому что она любит всё новое, а мозг человека отдыхает, когда видит что-то новое», —

Психология,Михаил Хорс,
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