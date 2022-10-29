Какие психотравмы могут преследовать человека всю жизнь

С популяризацией психологии стало модным объяснять своё поведение детскими травмами. Психологические травмы и правда могут влиять на нашу жизнь. Причём травмироваться можно не только в детском возрасте. Психолог Михаил Лабковский привёл пять примеров травм, которые, если их не проработать, могут потом аукнуться в разных сферах жизни — от отношений до физического здоровья.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Человеческая психика устроена таким образом, что травмирующим для неё бывает не само событие, а наша реакция на него. То есть причиной психотравмы, по сути, может быть всё что угодно.

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Ранящие слова от взрослого

Всевозможные замечания, которые взрослые иногда любят отпускать в адрес детей, могут отпечататься на психике маленького человека и преследовать его всю жизнь.

Примеры таких фраз: «все дети нормальные, один ты у меня — недотёпа», «почему у всех получается, а у тебя — нет?», «такой маленький, а уже толстый, отдай пирожное!» и т. д.

Насмешки одноклассников

Когда мы маленькие, с нами часто происходят неприятности, которые кажутся настоящей трагедией. Например, ребёнка вызвали к доске, а он не смог ответить и расплакался от ужаса. Или опрокинул на себя компот в столовой, или упал в лужу на улице.

Здесь важна реакция других людей. Но дети часто бывают жестокими. Вместо сочувствия они могут начать смеяться, обзываться, показывать пальцем. Итог такого отношения — психологическая травма.

Не выплеснутые эмоции от обиды

В нестандартной или даже опасной ситуации может оказаться не только ребёнок, но и взрослый. Например, вас кто-то очень разозлил. Хочется наорать на этого человека, побить посуду. А он вам говорит: «Не устраивай сцен». Тогда человеку ничего не остаётся, как развернуть злость на самого себя, и она въедается в психику.

Неоплаканное расставание

Разрыв отношений для человека — это маленькая смерть, особенно если они были абьюзивными. Важный этап любого расставания — горевание. Но часто бывает, что другие, желая успокоить человека, говорят ему, мол, не переживай, найдёшь себе кого-то получше. В итоге горе не находит выхода и копится внутри человека.

Непрожитая потеря

Любая потеря, будь то смерть близкого или даже домашнего питомца, — это большая трагедия для человека. Требуется время, чтобы её осознать, отгоревать и принять. Не зря человечество придумало траурные церемонии — поминки, 9 дней, 40 дней и годовщины. Важно пройти все этапы проживания потери.