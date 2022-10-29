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4 часа назад

Психиатр предупредил об опасности постоянного чтения новостей

РИА "ФедералПресс"

У многих россиян повышается тревожность из-за новостей. Врач-психиатр Александр Федорович считает, что постоянный интерес к событиям в мире должен вызывать настороженность. Он рассказал, в чем опасность непрерывного чтения информационных ресурсов.

Психиатр предупредил об опасности постоянного чтения новостей
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Когда человек очень сильно интересуется новостями, это должно вызвать сомнения. Человек просыпается и сразу берет в руки новостную ленту – это первый сигнал задуматься», – считает Федорович.

Когда человек начинает понимать, что новости о санкциях интересны ему больше, чем собственная специальность, это второй сигнал, отметил психиатр. Также должно насторожить постоянное желание обсуждать происходящее.

Если человек понимает, что мысли о новостях нарушают его привычный образ жизни, то однозначно нужно обратиться к специалисту, отметил Александр Федорович. При этом важно помнить, что есть тревожные расстройства, а есть тревожные реакции – между ними большая разница, передает «Говорит Москва».

«Сейчас поводов для беспокойства предостаточно, люди естественным образом на это реагируют», – заключил эксперт.

Психология,
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