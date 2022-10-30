Ученые создали 4-минутный тест на креативность

Что делает человека творческим? Это сложно измерить, однако ученые считают, что они придумали удивительно простой способ оценки креативности. Разработанный ими тест можно пройти за четыре минуты.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Ученые рекомендуют сначала пройти тест, а уже потом читать про него подробнее. Тест находится по этой ссылке (внимание, он англоязычный).

Суть теста простая: вы называете 10 слов, которые, по вашему мнению, наиболее далеки друг от друга во всех смыслах. Программа рассчитывает семантическое расстояние между каждым из этих слов. Это расстояние базируется на том, как часто слова используются вместе в одном контексте.