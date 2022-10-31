Психолог рассказала, как первый снег влияет на самочувствие

— Ближе к зиме человек уже адаптируется к холодной погоде и начинает гораздо лучше себя чувствовать. Как известно, привычки формируются от одного дня до 60 дней, и можно сказать, что человек привыкает уже к новому сезону, — пояснила она в комментарии Life.ru.