Психолог рассказала, как первый снег влияет на самочувствие

Чем ближе наступление зимы, тем лучше человек адаптируется к холодам, а его самочувствие улучшается. Появление первого снега может избавить многих от депрессии. Об этом сообщила психолог Елена Русинова.
Эксперт пояснила, что в осенний период у многих наблюдаются резкие перепады настроения, уныние и депрессия.
— Ближе к зиме человек уже адаптируется к холодной погоде и начинает гораздо лучше себя чувствовать. Как известно, привычки формируются от одного дня до 60 дней, и можно сказать, что человек привыкает уже к новому сезону, — пояснила она в комментарии Life.ru.
По словам эксперта, у многих повышается настроение после выпадения первого снега. Обновление происходит в природе и внутри человека. У многих с зимой связан приятные воспоминания их прошлого: новогодние праздники, детские игры в снежки.