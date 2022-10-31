Отравляющий эффект: как защититься от токсичных людей

Токсичность — не научный термин, его определения нет в психологических словарях, однако его смысл легко угадывается интуитивно. Какое еще слово могло бы так точно передать удушливость и дискомфорт в общении с некоторыми людьми? В нас будто проникает что-то ядовитое, отравляющее, и даже время спустя мы продолжаем ощущать неприятное послевкусие разговора.

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Какое общение считать токсичным

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У токсичного поведения бывают разные формы, но в каждом случае мы чувствуем себя рядом с собеседником крайне некомфортно. Это может быть едкий комментарий, язвительность, сарказм, склонность осуждать и критиковать других, долгие изнурительные жалобы на жизнь или даже комплимент, нарушающий наши границы.

"Надо же, ты выглядишь гораздо лучше, чем месяц назад" — такая фраза, сказанная с определенной интонацией, заденет нас, хотя при других обстоятельствах реакция могла быть иной. А бывает, что слова даже не относятся к нам лично: человек сплетничает, пытается очернить другого, однако, слушая его, дискомфорт можем почувствовать и мы. Так мы стали будто соучастником сплетен, даже если не согласны со сказанным.

В общении с токсичным человеком мы испытываем замешательство и не знаем, что ответить. Скорее всего, мы еще не раз будем вспоминать разговор и искать подходящие слова. Но ситуация осталась в прошлом, а ее отравляющее воздействие мы чувствуем в настоящем.

Почему так сложно найти, что ответить? Токсичное сообщение обычно неоднозначно, несет двойное послание. Например, оно часто оформлено в виде шутки, что делает нас безоружными. Начни мы выяснять отношения — и нас упрекнут в отсутствии чувства юмора, мы ощутим неловкость. Нам сложно подобрать слова, поскольку нас вроде не пытались обидеть, однако интуитивно мы воспринимаем говорящего как нападающего.

Токсичное общение действительно агрессивно, однако это скорее пассивная агрессия: под маской комплимента или дружеского совета человек преподносит нечто другое. Он будто подсовывает горькую конфету в красивой упаковке.

Откуда берется токсичность

Противоречивость токсичного сообщения на самом деле отражает более глубокое противоречие внутри говорящего — его-то он и транслирует вовне. Скорее всего, он испытывает сильные спутанные переживания, которые полностью не осознает: например, смесь зависти и восхищения, злости и любви, различных страхов и желаний. Все это сплетается в тугой узел и вызывает напряжение. Сильный дискомфорт не дает человеку возможности разобраться, переварить переживания, и, желая как можно скорее от них избавиться, он просто выплескивает их наружу. В результате он освобождается от ядовитого внутри, отравляя тем самым другого.

Хаос внутри

Умение распознавать свои чувства, определять их причину — ценный навык, которому мы учимся с детства. Во многом его формирование зависит от родителей: они помогают ребенку называть его переживания, различать их оттенки. Однако, если взрослый и сам с трудом справляется с собственными чувствами, ему будет крайне сложно выдержать сильные эмоции ребенка. Поскольку родители часто сами травмированы и истощены, то вместо того, чтобы помочь, они оставляют ребенка одного, добавляя: "И не подходи ко мне, пока не успокоишься". Без поддержки детям крайне трудно разобраться с хаосом внутри. Проходит время, и с такими сложностями сталкивается уже взрослый человек: так же, как и ребенок, он чувствует растерянность и справляется с сильными эмоциями как может, выбирая тот способ, который ему доступен.

Более того, пассивная агрессия, на которую мы реагируем, совсем не обязательно направлена именно на нас. Скорее всего, это остатки давних конфликтов и внутренних противоречий. Возможно, мы напомнили человеку кого-то из прошлого, однако он не в состоянии разобраться с переполняющими его чувствами и направляет их в нашу сторону.

А бывает и более осознанный вариант токсичности: человек испытывает раздражение и даже знает о нем, однако не находит подходящую форму для его выражения. Есть много социально одобряемых способов выразить радость или восхищение, а вот экологично дать знать о своем возмущении уже не так просто. На ситуацию может влиять и сам характер отношений — например, выразить несогласие с руководителем труднее, чем с другом. Поэтому человек пытается быть вежливым, однако раздражение все равно сложно скрыть, и оно проявляется невербально.

Можно ли защититься

Однако, даже если мы догадываемся, что испытывает токсичный собеседник, такая коммуникация по-прежнему истощает нас и портит настроение. Токсичное общение атакует личные границы: будь то язвительный комментарий или постоянные жалобы на жизнь. Человек либо пытается повлиять на нашу самооценку, либо завладевает нашим временем, вынуждает отказаться от дел, поменять планы.

Поэтому в первую очередь полезно определить собственные границы. Например, в какое время мы готовы ответить на звонок, а когда поставим телефон на беззвучный режим. Токсичные люди тонко чувствуют уязвимости окружающих, и чем устойчивее наша самооценка, тем сложнее другому выбить почву у нас из-под ног. Важно помнить, что комментарий другого — это лишь его мнение, и оно не обязательно соответствует реальному состоянию дел.

В токсичном общении нас пытаются вовлечь в неконструктивный спор, в котором легко выйти из себя и наговорить лишнего. Поэтому важно не вестись на подобные провокации. "Не кормите троллей" — так часто говорят об общении с токсичными пользователями в интернете. Это же правило можно применять и в реальной жизни: не ввязывайтесь с ними в спор, отвечайте вежливо, по делу и лучше кратко.

Снимая белое пальто

Может показаться соблазнительным разделить людей на токсичных и всех остальных, однако этот путь ведет нас в ловушку. Превращая человека в монстра, мы перестаем замечать другие его качества, а любой из нас сложен и неоднозначен. И хотя некоторым людям токсичность свойственна больше, мы все иногда бываем язвительными, несдержанными, позволяем себе то, что осуждаем в других.

Не стоит впадать в панику, если вы обнаружили, что иногда ведете себя токсично. Гораздо полезнее понаблюдать и разобраться, что же именно заставило вас так поступить.

Допустим, другой человек вызвал у вас раздражение. Не ограничивайтесь простым объяснением "он меня бесит!", определите, что именно вас раздражает. Если вам что-то в нем не нравится, поразмышляйте, как именно это касается лично вас — по каким-то причинам вам трудно принять его черту характера, манеру говорить, внешность или что-то еще. Напоминает ли он вам кого-то?

Пофантазируйте, что бы вы хотели сказать, если бы могли сделать это прямо. И главное, почему вам кажется очень важным рассказать человеку об этом? Исследуя собственное раздражение, мы можем прийти к любопытным выводам. Например, за злостью иногда скрывается бессилие и усталость.