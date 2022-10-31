Как развить осознанность в повседневной жизни

Работа над осознанностью требует тренировки, но стоит затраченных усилий.

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Внимание определяет направление психической энергии и ресурсов. Всё просто. Мысли о реальности запускают те или иные эмоциональные переживания. Эмоции запускают реакции, мы совершаем те или иные действия или бездействуем. Действие или бездействие влияют на результаты в жизни.

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Мы можем «сливать» энергию и внимание в страхи о будущем или «застревать» в прошлом, в негативных выводах о себе, о мире, о других людях, тем самым обесточивая себя в настоящем моменте. Пример таких негативных мыслей: «я не справлюсь, я недостаточно хорош для этого», «другим людям нельзя доверять», «мир — очень опасное место», «нужно быть удобным, подстраиваться, чтобы меня любили».

Только представьте, какие переживания и действия запускают подобные мысли? Насколько эффективно в таком случае человек взаимодействует с миром и людьми? Состояние осознанности позволяет видеть возможности в сложившейся ситуации, тратить энергию только на актуальные задачи без лишних мучений.

Медитации, созерцание природы, телесно-ориентированные практики, дыхательные упражнения, запланированные паузы в рабочем дне, прогулки без смартфона, различные хобби, где вы что-то делаете руками, нейрографика, выписывание всех мыслей на бумагу, техники работы с ограничивающими установками, негативными мыслями, психотерапия — есть много способов разгрузить ум и переключить внимание на момент «здесь и сейчас». Рассказываем о пяти, доступных, пожалуй, каждому.

Сосредоточьтесь на своих ощущениях

Предлагаю вам сделать одно из моих любимых упражнений для переключения, которое называется «четыре точки».

Ладонь, предплечье и ягодицы — разные ощущения, верно? Удерживайте внимание на этих трёх ощущениях. Можете в параллель добавить ощущение, как ступня уютно или неуютно чувствует себя, пошевелив пальцами. Продолжайте чувствовать две руки, ягодицы и ступню.

Есть хоть одна мысль в голове за эти две-три минуты, пока вы чувствуете четыре ощущения одновременно? Работа над осознанностью требует тренировки, но стоит затраченных усилий, если вы хотите стать автором желаемых перемен в жизни.

Записывайте мысли и эмоции

Есть множество способов тренировать осознанность. Самый простой — ежедневно вести дневник. Записывать, что происходило и что вы чувствовали при этом. Это может быть один или несколько тематических дневников. Так мы постфактум осознаём события и даём им оценку.

Задавайте себе правильные вопросы

Для тренировки осознания в моменте хорошо подойдёт следующее упражнение: поставьте несколько будильников в день с интервалом 30–60 минут. Когда он прозвенит, задайте себе вопросы: что я чувствую? Что со мной происходит? Какие ощущения в теле? Какое моё настроение? То есть как бы «ощупайте» себя со всех сторон: тело, настроение, мысли, поведение.