«Как с обложки 7 дней»: почему идеальные семьи — самые несчастные

Самая актуальная тема сейчас — это чувство долга. Это способность исполнять свои обязанности бескорыстно из чувства ответственности и любви. Однако в реальности оно часто сопряжено с виной и стыдом.

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Обычно мы испытываем чувство долга перед семьей, например, когда родители требуют от нас заботы и внимания. Потом мы вступаем в отношения и там тоже нас преследует долг — мы должны следовать договору, вести себя определенным образом и благодарить за тот вклад, который другой человек внес в нас. Есть и еще один долг — гражданский.

В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили, а всегда ли это долженствование здоровое и осознанное? И в какой момент оно становится невротическим, взывает к чувству вины и становится способом манипулияции. Об этом рассказала Ксения Гаврилова — психолог-психоаналитик.

Таймкод:

1.10 — Что такое чувство долга и каким оно бывает

4.58 — Долг — это социальное чувство или нет

09.00 — Зачем родители придумывают для нас дополнительные «должен»

12.50 — Как мы можем противостоять навязанным установкам

17.30 — Чувство долга по отношению к своим родителям

26.10 — Что реально должны дети родителям и родители детям

30.10 — Что такое «просто любить»

35.00 — Почему идеальные семьи — самые несчастные

37.00 — Как я пыталась откупиться от семьи

45.47 — Невротическая вина и невротический долг

47.40 — Вина и долг перед стареющими родителями, за которыми нужен уход

58.10 — Татьяна отшила Онегина из-за чувства долга. Ок ли это?

1.02.30 — А вот Анна Каренина наплевала на долг. Права ли она?

1.05.30 — Активная влюбленность и яркие чувства — почему это плохо?

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий