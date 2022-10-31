Психолог рассказала о влиянии первого снега на самочувствие

Первый снег улучшает настроение благодаря приятным воспоминаниям, заявила психолог Елена Русинова. В беседе с изданием Life она рассказала о влиянии первого снега на самочувствие.

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По ее словам, осенью многие сталкиваются с унынием и депрессией, поскольку этот период ассоциируется с началом работы и новым учебным годом. Ближе к зиме человек, по ее словам, адаптируется к холодной погоде и начинает лучше себя чувствовать.

«Как известно, привычки формируются от одного дня до 60 дней, и можно сказать, что человек привыкает уже к новому сезону. Поэтому с выпадением первого снега большинство людей адаптируются к обстоятельствам, привыкают к ним и учатся жить в такой обстановке», — отметила специалист.

Первый снег, добавила Русинова, вызывает повышение настроения, как будто «где-то внутри маленький ребенок начинает ликовать». Улучшение психологического самочувствия специалист связала со сменой серых осенних красок на яркий белый цвет и с ностальгией. Психолог указала на то, что при виде первого снега человек возвращается к приятным воспоминаниям из прошлого, связанным с зимой: об играх в снежки, катании на санках и других детских забавах.