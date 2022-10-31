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1 час назад

Психолог Суздальцева дала советы по изучению иностранного языка во взрослом возрасте

RT на русском

Психолог Людмила Суздальцева дала советы по изучению иностранного языка во взрослом возрасте.

Психолог дала взрослым советы по изучению иностранного языка
Фото: pxhere.compxhere.com

«Когда что-то учите, стоит быть к себе более снисходительными. Не нужно ожидать каких-то больших прорывов. Очень часто мы теряемся на ожиданиях», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, стоит спокойнее относиться к собственным представлениям.

«Освоение нового языка — процесс не из лёгких. Но вспомните, как вы первый раз учились писать. Было сложно? Да. Тогда почему вдруг в 50 лет станет легче?» — добавила Суздальцева.

Ранее Ирина Казакова, руководитель методического отдела по английской программе Sun School, рассказала, с какого возраста детям можно начинать учить английский язык.

Психология,Ирина Казакова,
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