Я и моя тень: "Мне всегда нравились скромные девочки"

Фото: Кадр из фильма "Романтики" Кадр из фильма "Романтики"

Третий выпуск подкаста подряд мы обсуждаем мужчин. Это важный фактор, который говорит о том, что традиционная парадигма "вся эта психология только для женщин" постепенно уходит в прошлое. Наш герой в отношениях с женщинами раз за разом повторяет один и тот же сценарий, который каждый раз приводит его к разрыву.

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С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, а что не так с этими отношениями, как нашему герою изменить этот повторяющийся паттерн и перестать наконец наступать на одни и те же грабли.

Что обсуждаем

Герой выпуска всегда встречался со скромными девушками:

"Мне всегда нравились скромные девочки, настоящие тихони. Властных женщин я вообще не люблю, а яркие девушки хотя и восхищали меня, но как-то со стороны, влюблялся я в незаметных и неуверенных в себе".

Мужчине нравилось помогать им "расцвести" и стать увереннее в себе, он "чувствовал себя волшебником". Однако после этого девушки всегда его бросали, но герой не понимает, почему.

"Как только они становились более уверенными в себе, начинались ссоры, обиды, и в итоге мы расставались. Вообще довольно обидная ситуация, ведь я же и сделал все для того, чтобы они стали такими".

Коротко о главном

01:00 История героя.

02:55 Почему мужчины предпочитают неуверенных в себе девушек.

05:04 Работа с тенью.

07:36 Комплекс спасателя: для чего мы спасаем других людей.

09:24 Почему нельзя отставать от партнера в развитии.

12:23 Почему мы выбираем партнеров, которых надо менять.

14:39 Конфликт с властной матерью: детско-родительский сценарий.

19:15 Почему повторяются паттерны поведения и как их изменить.

23:11 Избегание конфликтов и страх потери контакта.

27:20 Что делать и почему надо всегда идти в страх.

29:28 Как перестать брать на себя чувства родителей: родительская функция.

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