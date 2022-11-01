Я и моя тень: "Мне всегда нравились скромные девочки"

Третий выпуск подкаста подряд мы обсуждаем мужчин. Это важный фактор, который говорит о том, что традиционная парадигма "вся эта психология только для женщин" постепенно уходит в прошлое. Наш герой в отношениях с женщинами раз за разом повторяет один и тот же сценарий, который каждый раз приводит его к разрыву.
С нашими экспертами, основателями проекта Let's stop abuse, Леонидом и Екатериной, мы попробовали разобраться, а что не так с этими отношениями, как нашему герою изменить этот повторяющийся паттерн и перестать наконец наступать на одни и те же грабли.
Герой выпуска всегда встречался со скромными девушками:
"Мне всегда нравились скромные девочки, настоящие тихони. Властных женщин я вообще не люблю, а яркие девушки хотя и восхищали меня, но как-то со стороны, влюблялся я в незаметных и неуверенных в себе".
Мужчине нравилось помогать им "расцвести" и стать увереннее в себе, он "чувствовал себя волшебником". Однако после этого девушки всегда его бросали, но герой не понимает, почему.
"Как только они становились более уверенными в себе, начинались ссоры, обиды, и в итоге мы расставались. Вообще довольно обидная ситуация, ведь я же и сделал все для того, чтобы они стали такими".
01:00 История героя.
02:55 Почему мужчины предпочитают неуверенных в себе девушек.
05:04 Работа с тенью.
07:36 Комплекс спасателя: для чего мы спасаем других людей.
09:24 Почему нельзя отставать от партнера в развитии.
12:23 Почему мы выбираем партнеров, которых надо менять.
14:39 Конфликт с властной матерью: детско-родительский сценарий.
19:15 Почему повторяются паттерны поведения и как их изменить.
23:11 Избегание конфликтов и страх потери контакта.
27:20 Что делать и почему надо всегда идти в страх.
29:28 Как перестать брать на себя чувства родителей: родительская функция.
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