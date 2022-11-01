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1 час назад

Психолог развеяла два мифа об абьюзе

Мослентаиещё 1

Два мифа об абьюзе развеяла в беседе с «Мослентой» кандидат психологических наук, доцент, практический психолог, преподаватель, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко. По ее словам, жертвами манипуляторов зачастую становятся эффектные женщины.

Психолог развеяла два мифа об абьюзе
Фото: МослентаМослента

«Некоторые считают, что попасть в лапы к абьюзеру могут только слабые, а сильные, смелые личности точно не попадутся. Однако абьюзеру как раз интересны яркие, запоминающиеся люди. Там есть с кем посоревноваться, сломать и выйти победителем», — объяснила специалист.

Многие переоценивают свою способность противостоять манипуляциям, добавила Колиниченко.

«То, что умные, знающие, хорошие специалисты точно распознают абьюзера — к сожалению, миф. Такие люди максимально приспосабливаются к жертве, ее стилю жизни, манере ведения беседы, привычкам», — заявила эксперт. По ее словам, на удочку могут попасться даже психологи и психотерапевты.

По мнению Колиниченко, стоит обращать внимание на свои ощущения от знакомства с человеком.

«Во время отношений с абьюзерами женщин обычно не покидает ощущение, что что-то не так. Хотя они отгоняют от себя эти мысли, думая, что любовь все победит», — объяснила психолог.

Дальнейшие отношения в таком случае приведут только к мучениям.

Психология,
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