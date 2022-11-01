Психолог развеяла два мифа об абьюзе

«Некоторые считают, что попасть в лапы к абьюзеру могут только слабые, а сильные, смелые личности точно не попадутся. Однако абьюзеру как раз интересны яркие, запоминающиеся люди. Там есть с кем посоревноваться, сломать и выйти победителем», — объяснила специалист.