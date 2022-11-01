Нервный срыв: как его распознать и помочь себе?

Что такое нервный срыв? Как его распознать? На этот вопрос эксклюзивно для POPCAKE ответила психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная Шевченко Ольга Юрьевна.
Нервный срыв — это острая реакция на стресс, острая фаза любого нервного расстройства (депрессии, психического истощения, невроза, сильного эмоционального расстройства, а также различных психосоматических заболеваний). Когда определённые механизмы организма и психики, которые обычно поддерживают нас в относительно стабильном состоянии, перестают справляться со стрессовой нагрузкой, происходит дистресс — процесс гипермобилизации сил, в результате чего механизмы саморегуляции нарушаются и могут полностью отказать. Мы можем наблюдать «нервный срыв».
Как распознать симптомы нервного срыва и помочь себе избежать этого острого состояния. Можно перечислить несколько основных симптомов:
Взрываться по любому поводу. При этом пациент выплескивает свои эмоции, проявляет негодование. Сильные скандалы, конфликтные ситуации характерны этому типажу и причины развода.
Накапливать все обиды в себе, как в большой сосуд. Он терпит все обиды до последнего момента. Может начаться апатия ко всему, депрессивное состояние, нежелание общаться ни с кем. Начинает появляться проблема с психикой, если конечно до этого отсутствовала.
Срыв проще предупредить, чем лечить. Во время самого срыва, далеко не все знают, как успокоить человека.
Каждый сам решает где лучше лечить заболевание – в стационаре или дома. Если, например, срыв был вызван из-за обстановки в семье, то будет логично отправить больного в стационар. Психика может просто не справится, если подобное повторится.
В других же ситуациях нахождения поблизости родных может положительно повлиять на самочувствие больного. Если врач диагностирует нервный срыв, для лечения могут потребоваться лекарства. Обычно это антидепрессанты и противотревожные препараты, но в зависимости от состояния и степени тяжести могут быть использованы и другие лекарственные средства.