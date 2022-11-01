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3 часа назад

Нервный срыв: как его распознать и помочь себе?

Popcake.tv

Что такое нервный срыв? Как его распознать? На этот вопрос эксклюзивно для POPCAKE ответила психиатр, нарколог психиатрической клиники Госпитальная Шевченко Ольга Юрьевна.

Нервный срыв: как его распознать и помочь себе?
Фото: PopcakePopcake

Нервный срыв — это острая реакция на стресс, острая фаза любого нервного расстройства (депрессии, психического истощения, невроза, сильного эмоционального расстройства, а также различных психосоматических заболеваний). Когда определённые механизмы организма и психики, которые обычно поддерживают нас в относительно стабильном состоянии, перестают справляться со стрессовой нагрузкой, происходит дистресс — процесс гипермобилизации сил, в результате чего механизмы саморегуляции нарушаются и могут полностью отказать. Мы можем наблюдать «нервный срыв».

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Как распознать симптомы нервного срыва и помочь себе избежать этого острого состояния. Можно перечислить несколько основных симптомов:

  • Тревога и депрессия
  • Тревожные и депрессивные симптомы — обычная реакция на стрессовые факторы. Проблемы начинаются при длительном непрерывном воздействии стресса, когда у человека перестает хватать ресурсов, чтобы с ним справляться.
  • Избыток или недостаток сна
  • Еще один повод для беспокойства — изменение привычного режима сна. Для некоторых сон становится бегством от стресса, они спят дольше обычного. У других из-за постоянной напряженной работы мозга начинается бессонница.
  • Усталость и апатия
  • Ощущение слабости в теле — еще один признак того, что организм больше не в силах справляться со стрессом. То, что раньше давалось легко, теперь требует большого напряжения сил. То, что раньше радовало, больше не приносит удовольствия.
  • Нарушение или усиление аппетита. В стрессовых ситуациях одни теряют аппетит, другие, напротив, начинают «заедать» стресс. Гормон стресса кортизол может вызывать повышенный интерес к жирной и сладкой пище.
  • Физическая боль. Чаще всего речь идет о головной боли или боли в животе. В частности, стресс нередко приводит и к нарушению пищеварения.
  • «Туман в голове». Проблемы с мышлением проявляются по-разному: мы хуже справляемся с жизненными и рабочими задачами, становимся нерешительными, растерянными, забывчивыми.

Наблюдают две модели поведения в тяжелой ситуации:

Взрываться по любому поводу. При этом пациент выплескивает свои эмоции, проявляет негодование. Сильные скандалы, конфликтные ситуации характерны этому типажу и причины развода.

Накапливать все обиды в себе, как в большой сосуд. Он терпит все обиды до последнего момента. Может начаться апатия ко всему, депрессивное состояние, нежелание общаться ни с кем. Начинает появляться проблема с психикой, если конечно до этого отсутствовала.

Срыв проще предупредить, чем лечить. Во время самого срыва, далеко не все знают, как успокоить человека.

Каждый сам решает где лучше лечить заболевание – в стационаре или дома. Если, например, срыв был вызван из-за обстановки в семье, то будет логично отправить больного в стационар. Психика может просто не справится, если подобное повторится.

В других же ситуациях нахождения поблизости родных может положительно повлиять на самочувствие больного. Если врач диагностирует нервный срыв, для лечения могут потребоваться лекарства. Обычно это антидепрессанты и противотревожные препараты, но в зависимости от состояния и степени тяжести могут быть использованы и другие лекарственные средства.

Психология,Ольга Шевченко,
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