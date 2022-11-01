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42 минуты назад

Специалист объяснила, зачем нужны психологи

Вести Подмосковья

Поход к психологу в сложной ситуации многие люди считают панацеей от всех бед. На самом деле практически все зависит от самого пациента, а специалист является в этой ситуации поводырем, рассказала психолог Юлия Ларина.

Специалист объяснила, зачем нужны психологи
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

«Многие специалисты думают, что они обязаны давать результат. Но если они будут стремиться так делать, то, скорее всего, заберут ответственность у клиента. Потому что результата достигает сам клиент, а специалист помогает убрать препятствия на его пути», - считает Ларина.

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Психолог привела пример из частной практики. Одна девушка очень хотела открыть свое дело, но все никак не решалась. Попросту боялась. Ларина провела с ней работу по поводу страхов, травм и сомнений. Девушка демонстрировала неплохие умственные способности, на многое отзывалась, но предпринимать практические действия не спешила. Как известно, если нет действий, то нет и результата.

Психолог заметила, что во время встреч с ней все начало повторяться, терапия пошла по кругу. Было принято решение прервать лечение и дождаться момента, когда девушка хоть что-то начнет делать на практике.

«Возможно, кто-то закричит, что я бросила клиентку. Но нет, я вернула ей ответственность и показала, что её результат зависит от нее. А значит, она имеет силы и возможности достичь любые высоты. От меня зависят наши проработки с травмами и страхами, но при условии честности со мной», - отметила психолог.

В таком случае специалист может начать искать изъяны в себе, а уже потом в клиенте. Появится стремление себя наказать или желание себя же оправдать. А это в любом случае уже ненужные действия — ни психологу, ни его пациенту. Мало того, клиент может почувствовать, что в ходе встреч его лишают свободы, так как будет видно, что специалист не справляется и нужны какие-то действия уже от него. По мнению Лариной, так начинают формироваться зависимые отношения. Пациент предпочитает уйти, а тогда уже и психолог ощущает себя ненужным человеком, который не справился.

«Клиенты, помните, ответственность за ваши результаты - в ваших руках, а специалист вам нужен, чтобы путь к цели стал легким и радостным», - резюмировала Ларина.

Психология,
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