Как распознать токсичного человека: рекомендации от психолога

Все мы иногда сталкиваемся с людьми, после общения с которыми остается ощущение опустошенности и разбитости. Их можно встретить на работе, в магазине, в общественном транспорте, либо вообще оказаться в близких отношениях. Токсичность портит настроение, может приводить к стрессу и проблемам с самооценкой. Как распознать того, кто угрожает благополучию и уверенности в себе, и что с этим делать, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Барышева.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Токсичными называют людей, которые могут вызывать у собеседников некомфортные эмоциональные ощущения. А в некоторых случаях возможны и телесные проявления — например, в виде головной боли или упадка сил. Как понять, что кто-то из окружения оказывает негативное, разъедающее влияние? Выделяют эмоциональные, поведенческие, телесные, коммуникативные симптомы, которые можно улавливать у себя во время или после взаимодействия с токсичным человеком.

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— К эмоциональным симптомам относятся напряжение, нервозность, чувство скованности и неуверенности в себе, злость или раздражение. Если говорить о поведенческих симптомах, они могут проявляться в несвойственной для человека покорности, уступчивости, стремлении уйти подальше от раздражителя или задеть его в разговоре, — отметила психолог.

Физические симптомы могут проявляться в головной боли, мышечном напряжении, тошноте, нехватке воздуха или затрудненном дыхании, учащенном сердцебиении, кожных раздражениях. Возникают сложности в коммуникациях: появляется чрезмерная осторожность и неуверенность в собственных словах. Нередко человек начинает заикаться и запинаться, голос звучит резко или язвительно.

Как же становятся токсичными людьми? Причинами могут стать личностные и социальные предпосылки, травматический опыт, физиологические особенности. Также необходимо учитывать социальный контекст влияния на эмоциональное отношение этого человека к другим и к себе.

Конечно, с токсичными людьми, встреченными в метро или автобусе, справиться довольно просто: можно просто отойти в сторону или выйти на ближайшей остановке. Но как быть, если страдания причиняет родственник или близкий человек?

— Иногда достаточно сказать человеку о том, что с ним не комфортно, чтобы он задумался и поменял поведение, постарался не быть токсичным. Если же собеседник раз за разом слышит о недопустимости определенных слов или поступков, но в общении ничего не меняется, то, возможно, он просто неспособен на регуляцию своего поведения и эмоций. Первая реакция на токсичное поведение — ответить ударом на удар. Но «поразить» можно и добром.

Такое отношение может помочь токсичным людям естественным образом снизить силу своего негатива и язвительности. Когда сталкиваешься с тем, кто не желает зла, пропадает сама необходимость защищаться. Для того, чтобы справляться токсичностью таким способом, нужно учиться снижать интенсивность собственных эмоций и физического напряжения, — обратила внимание специалист.

Как снизить напряжение

В общении с токсичным человеком важно проявлять заботу к себе. Если есть такая возможность, можно постараться сократить частоту и длительность контактов. Если это родственник или коллега по работе, с которым нужно общаться подлогу и зачастую в замкнутом пространстве, следует мягко, но четко обозначить личные границы, дать понять, какие действия или высказывания приносят эмоциональный дискомфорт.

Если же взаимодействие с такими людьми невозможно свести к минимуму или «настроить» на благоприятную волну, можно снизить его последствия.

Во-первых, стоит обратить внимание на свое тело и прислушаться к нему. Нет ли напряжения в плечах, руках, спине, челюсти. Если есть, нужно сконцентрировать внимание на мышце или группе мышц, напрячь еще сильнее и удерживать в этом состоянии несколько секунд, а потом расслабиться. Такая техника позволит телу немного «выдохнуть».

Следующий этап — словесные формулы. Произносите мысленно, вдыхая через нос: «Я расслабляюсь и успокаиваюсь». Потом сделайте медленный выдох через рот. Фразы могут быть и другими: «Мои руки расслабляются», «Напряжение из моего тела уходит», «Исчезают раздражение и тревога», «Я обретаю способность мыслить здраво». Эти установки помогут снизить интенсивность переживания.

КСТАТИ

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