5 простых способов растопить лед в отношениях со свекровью

Эта женщина неминуемо станет частью вашей семьи, а значит, стоит найти с ней точки соприкосновения

Фото: Womanhit Womanhit

В анекдотах, фильмах и историях свекровь часто рисуют настоящим монстром, у которого всего одна жизненная задача: как можно сильнее насолить невестке. Такие стереотипы еще до знакомства с мамой мужа могут наложить отпечаток на отношения. А если уж общение не заладилось, исправлять его жены не торопятся: зачем напрягаться, ведь эту женщину ничем не расстрогаешь.

Видео дня

Психологи уверены, что это ошибочное суждение. Главная причина того, что свекровь недолюбливает избранницу сына в страхе. Вероятно, она всегда чувствовала себя одинокой, а ребенок был опорой и помощью, ее надежда, что наследник будет принадлежать безраздельно, конечно, не рациональна.

Помня о страхах и обиде свекрови, с помощью несложных правил с ней можно выстроить теплые и вполне близкие отношения.

Не соперничайте!

Да, конкуренцию чаще всего навязывают сами свекрови. Им важно доказать себе, что так, как они, о любимом сыне никто не позаботится. Но жене совсем не нужно ввязываться в эту бессмысленную борьбу. Признайтесь маме любимого мужа, что она — отличная хозяйка, а вам есть, чему поучиться. Даже если это не так, подход позволит выстроить более здоровые отношения.

Не живите вместе

Конечно, это выгоднее и позволит накопить на собственное жилье, путешествие или автомобиль. Но две хозяйки на одной кухне — очень плохая идея. Вам придется подстраиваться под правила свекрови, слушать критику и непрошенные советы. А муж окажется в сложной ситуации, «между двух огней», рано или поздно ему придется выбирать, кого поддержать в конфликте, а значит, портить отношения с другой стороной.

Просите совета

Главный страх свекрови — стать ненужной. Не думайте, что это глупо или не рационально, возможно, однажды вы тоже испытаете похожие чувства. Помогите маме супруга ощутить, что она — важная часть семьи. Спросите совета о быте, кулинарии, книгах. Так у вас появятся общие темы для разговоров, а свекровь почувствует себя счастливой и значимой.

Благодарите

«Спасибо» остается одним из волшебных слов. Каждый любит, когда его заслуги ценят. А вам точно есть, за что быть признательной этой сложной женщине: именно она воспитала мужчину, с которым вы готовы строить семью. Поблагодарите ее за супруга, заметьте, как хорошо она заботилась о нем, как здорово, что научила быть галантным, добрым, щедрым. Замечайте такое почаще, и лед в отношениях непременно растает.

Помните об ответственности