Три привычки для поддержания мотивации

"Мечтайте, желайте большего и не стесняйтесь своих "хотелок". После этого ставьте себе реальные, а не абстрактные цели. Например, вы решили: "хочу быть богатым". Цель замечательная, но только ее одной недостаточно – нужно выстроить четкий план, что необходимо для этого сделать, раздробить этот путь на небольшие цели и достигать их. Возьмите ежедневник и напишите себе конкретный план действий, ответьте на вопросы: зачем? как? что я буду делать дальше? Так, если ваши цели не будут витать в воздухе, а иметь воплощение в виде конкретного маршрута действий, – у них будет больше шансов на воплощение", — сказала она.