Три привычки для поддержания мотивации

Если вы постоянно наблюдаете за успешными и богатыми людьми с мыслями о том, что вам хочется так же – самое время пересмотреть свою жизнь. ментор, предприниматель, создательница брендов Scovo, Frybest, Jarko и Ninfeo Инесса Максвелл в беседе с "Газетой.Ru" посоветовала ввести в свою рутину привычки, которые помогут добиться поставленных целей.
"Мечтайте, желайте большего и не стесняйтесь своих "хотелок". После этого ставьте себе реальные, а не абстрактные цели. Например, вы решили: "хочу быть богатым". Цель замечательная, но только ее одной недостаточно – нужно выстроить четкий план, что необходимо для этого сделать, раздробить этот путь на небольшие цели и достигать их. Возьмите ежедневник и напишите себе конкретный план действий, ответьте на вопросы: зачем? как? что я буду делать дальше? Так, если ваши цели не будут витать в воздухе, а иметь воплощение в виде конкретного маршрута действий, – у них будет больше шансов на воплощение", — сказала она.
Также эксперт посоветовала правильно распределять свое время. Так у вас получится быть мотивированными и полными энергии, полноценно отдыхать и продуктивно работать.
"Разбейте свой день на интервалы по 30 минут и четко решите, что вы будете делать в каждый из них. Такой метод поможет вам не перерабатывать и выделять время на себя", — добавила Инесса Максвелл.
Кроме того, стоит позволять себе расслабиться. При рутинной работе нужно делать перерывы и позволять себе расслабиться, иначе можно стать вялым и невнимательным.
"Пообщайтесь с коллегами, полистайте ленту соцсети, послушайте музыку, помедитируйте – 15 минут отдыха и вы снова готовы сворачивать горы", — заключила эксперт.