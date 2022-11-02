Как и где находить эмоциональные ресурсы осенью

В природе осень — это время подведения итогов, перемены деятельности с активной на более сдержанную, период экономии ресурсов: становится меньше солнца и света, внешние проявления роста сменяются процессами накопления энергии.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Краски осени и для детей, и для взрослых создают атмосферу, в которой кажется, что силы на исходе. Как справиться с этим состоянием и найти эмоциональные ресурсы, разбираемся с психологом Городского психолого-педагогического центра Москвы Ириной Вшивковой.

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Осень — это идеальное время года для перехода от внешней активности к внутренней инвентаризации.

Примите тот факт, что у людей, как и у растений, должны быть периоды, когда мы активны внешне: блистаем нарядами, осваиваем новые территории, демонстрируем новые знания. И периоды, когда мы подводим итоги, анализируем пережитые эмоции и впечатления, систематизируем свой багаж знаний, навыков, то есть активны внутри себя.

В это время необходимо снизить активность и обратить внимание на то, что внутри нас: наведение внутреннего порядка не только активизирует активность внутри, но и помогает поднять эмоционально свое настроение.

Осень — это идеальное время года для занятий, которые приносят эмоциональное удовлетворение.

Чем прохладнее на улице, тем чаще возникает ощущение внутреннего холода («не знаю, что хочу», «а надо ли хотеть», «что-то устал…»). Помните, летом и весной было «и это хочу, и это», «как бы не разорваться от желания все успеть», а теперь все становится более размытым, неопределенным.

Эмоциональный спад, характерный для осенней поры, может быть преодолен активностями, которые дают нам «душевное тепло». Это могут быть субботние встречи с друзьями, вечер с книжкой под уютным пледом, а для кого-то — спортзал или выход на плэнер. Дело должно реально давать ощущение удовольствия.

Осень — это идеальное время года для наблюдения за своими особенностями, поиска инструментов управления своим настроением и принятия себя.

Можно иногда позволить себе «ничегонеделание» и наслаждаться этим состоянием. Но по-честному: если у нас час «ничегонеделания», то сидим/лежим, смотрим на домашнее животное, на природу за окном, на стены и наполнение своей комнаты (рабочего кабинета). Поверьте, совсем скоро возникнет мысль, которая будет подкреплена необходимым объемом энергии, и вы начнете путь к тем «горам», которые хотелось свернуть.

Можно использовать правило зала ожидания для своих мыслей: вы не должны реагировать на каждую мысль, которая у вас возникает. Пришла мысль — посмотрите на нее: если это опять «что-то не очень хочется…», «опять нет настроения…», то откажите в допуске.

Ускоряйте приход хорошего настроения: подумайте о чем-то вдохновляющем и найдите причину, ради которой захочется встать утром и бодро взяться за дела.

Вот еще несколько приемов, которые помогают включить эмоциональный переключатель и настроиться на положительный фон.

Плейлист. Если ваши дни наполнены событиями, которые вызывают мысли «не успею», «не смогу», «нет сил» — включите специальный плейлист. Его должны составлять треки, которые легко напевать и которые совершенно не подходят к стрессовой ситуации, делают ее комичной, несерьезной. Слушая такой плейлист, вы меньше вовлекаетесь в ситуацию, а значит, напряжение снижается.

Дистанция. Если есть кто-то или что-то, что очень раздражает или вызывает чувство опасности, но приходится каждый день быть рядом — дистанцируйтесь. Представьте, что между вами поставили прозрачную преграду (вы же должны видеть, что за ней): водопад между вами, стена тумана, розовое стекло или волшебные очки, которые все раскрашивают в другие цвета. Такой прием поможет видеть унылую обстановку в желанных цветах, а источник раздражения за надежной преградой от вас.

Объект заботы. Позвольте другим позаботиться о вас, разрешите им сделать то, что обычно вы берете на себя, что-то приятное лично для вас, что позволит вам чувствовать себя значимым. Можно сходить на массаж, маникюр, отдохнуть на чайной церемонии с мастером, зайти в любимую кофейню. Эмоциональная поддержка, внимание профессионалов помогают восполнять дефицит положительных эмоций осенью.