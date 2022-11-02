Почему так сложно сказать «нет»

Статью про то, как отказывать людям, чтобы их не обидеть, можно уложить в одну фразу. Нельзя никого обидеть, можно только обидеться.

Фото: Daily Moscow Daily Moscow

Мы существа социальные. Мало того, во времена, когда закладывались основы нашего социального общения, когда эволюция прописывала в наших генах эмоции, она заложила такую замечательную эмоцию, как чувство вины. Она обладает побудительным мотивом для восстановления отношений с теми, кому (как нам кажется) мы причинили вред. То есть, мы испытываем чувство вины, и оно заставляет нас извиняться.

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В принципе, у любой заложенной в нас эмоции есть побудительный мотив. Страх побуждает бежать и прятаться, злость — нападать, вины — восстанавливать с кем-то отношения. Михаил Валуйский Врач-психиатр, психотерапевт

Зачем это было нужно? Когда мы жили племенами по 150-200 особей (а именно столько может запомнить мозг), самым страшным наказанием было изгнание из племени, поскольку это являлось эквивалентом смерти — один человек тогда не выживал. Поэтому было жизненно важно поддерживать хорошие отношения с максимально большим числом людей из племени, желательно со всеми.

Этот механизм, несмотря на прошедшие 120 тысяч лет, сидит в наших генах. Нельзя сделать так, чтобы другому человеку поведение не понравилось — это просто опасно для жизни.

Наивность такого поведения понятна. Мы боимся кого-то обидеть свои отказом, потому что «он будет обо мне плохо думать». И мысль эта для многих невыносима.

Поэтому каждым человеческим обществом создается некая система взаимодействия разрешенных, условно-разрешенных и недопустимых методов коммуникации. Например, разрешенными считаются привычки здороваться, обращаться друг к другу на «Вы», не использовать обсценную (ненормативную - прим. ред.) лексику, не унижать человека и явно не высказывать о нем явно негатив и т.д. То есть существует некий свод правил. И проблема в отказах возникает, когда кому-то кажется, что этого свода недостаточно.

Недостаточно сказать, например, «Извините, я с вами не согласен» или «Извините, но я не хочу». Кому-то кажется, что сам факт отказа вызовет негативное отношение к себе. Получается, что мы становимся бесконечными заложниками соглашаться, не спорить, уступать.

А нужно научиться понимать, что интересы другого человека ничем не лучше ваших личных интересов.

Чтобы понять, как поступить — отказать человеку или согласиться с ним — нужно дать себе паузу в 5 секунд. И за это время задать себе очень важный вопрос: «То, что я сейчас собираюсь сделать, приблизит меня к тому, что для меня ценно, или отдалит?»

Например, я сейчас собираюсь согласиться с начальником выйти поработать в воскресенье. Но к чему это меня приблизит? Возможно, к тому, что в следующие выходные меня опять попросят выйти. А возможно, к премии. От чего это меня отдалит? От ценного: моих друзей, моих отношений с партнером — ведь мы собирались провести время вместе и т.д.

Тогда возникает вопрос: «То, что я собираюсь сделать — для чего это мне?» И если я соглашаюсь, уступаю в споре, отказываюсь от своих прав и принципов, желаний для того, чтобы мне перестало быть страшно — это большая беда. Такое поведение означает, что чувство страха взяло контроль над нашей жизнью и поведением, диктует, как жить. А оно не может диктовать хорошее.

Отказать человеку, чтобы он гарантированно не обиделся, невозможно. Это другой человек — вселенная со своими интересами, предпочтениями, бэкграундом и тараканами в голове.

Можно говорить максимально дипломатично — «Очень хочется выполнить просьбу, но сейчас это невозможно» — а он все равно обидится. Или точно так же можно сказать: «Нет. Я этого не сделаю» — и он не обидится. Таким образом, ставить себе задачу не обидеть человека — невыполнимая задача. Вы не можете отвечать за чужую эмоциональную реакцию.

Чтобы себя обезопасить, нужно вспомнить, что есть общеизвестный консенсус — как говорить вежливо. Все его используют и этого достаточно. Если уж совсем страшно, можно поставить перед своим отказом слово «извините». «Извините, вам придется поискать кого-то другого для решения этой проблемы».

Но в целом, это «извините» лишнее — оно ничего не меняет. Человек не становится доброжелательнее, не перестанет давить на вас, пытаясь манипулировать.

Поэтому самое главное, что нужно запомнить — ваши интересы выше интересов другого человека, ваши ценности важнее ценностей другого.