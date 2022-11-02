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2 часа назад

Почему так сложно сказать «нет»

Daily Moscow

Статью про то, как отказывать людям, чтобы их не обидеть, можно уложить в одну фразу. Нельзя никого обидеть, можно только обидеться.

Почему так сложно сказать «нет»
Фото: Daily MoscowDaily Moscow

Мы существа социальные. Мало того, во времена, когда закладывались основы нашего социального общения, когда эволюция прописывала в наших генах эмоции, она заложила такую замечательную эмоцию, как чувство вины. Она обладает побудительным мотивом для восстановления отношений с теми, кому (как нам кажется) мы причинили вред. То есть, мы испытываем чувство вины, и оно заставляет нас извиняться.

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В принципе, у любой заложенной в нас эмоции есть побудительный мотив. Страх побуждает бежать и прятаться, злость — нападать, вины — восстанавливать с кем-то отношения. Михаил Валуйский Врач-психиатр, психотерапевт

Зачем это было нужно? Когда мы жили племенами по 150-200 особей (а именно столько может запомнить мозг), самым страшным наказанием было изгнание из племени, поскольку это являлось эквивалентом смерти — один человек тогда не выживал. Поэтому было жизненно важно поддерживать хорошие отношения с максимально большим числом людей из племени, желательно со всеми.

Этот механизм, несмотря на прошедшие 120 тысяч лет, сидит в наших генах. Нельзя сделать так, чтобы другому человеку поведение не понравилось — это просто опасно для жизни.

Наивность такого поведения понятна. Мы боимся кого-то обидеть свои отказом, потому что «он будет обо мне плохо думать». И мысль эта для многих невыносима.

Поэтому каждым человеческим обществом создается некая система взаимодействия разрешенных, условно-разрешенных и недопустимых методов коммуникации. Например, разрешенными считаются привычки здороваться, обращаться друг к другу на «Вы», не использовать обсценную (ненормативную - прим. ред.) лексику, не унижать человека и явно не высказывать о нем явно негатив и т.д. То есть существует некий свод правил. И проблема в отказах возникает, когда кому-то кажется, что этого свода недостаточно.

Недостаточно сказать, например, «Извините, я с вами не согласен» или «Извините, но я не хочу». Кому-то кажется, что сам факт отказа вызовет негативное отношение к себе. Получается, что мы становимся бесконечными заложниками соглашаться, не спорить, уступать.

А нужно научиться понимать, что интересы другого человека ничем не лучше ваших личных интересов.

Чтобы понять, как поступить — отказать человеку или согласиться с ним — нужно дать себе паузу в 5 секунд. И за это время задать себе очень важный вопрос: «То, что я сейчас собираюсь сделать, приблизит меня к тому, что для меня ценно, или отдалит?»

Например, я сейчас собираюсь согласиться с начальником выйти поработать в воскресенье. Но к чему это меня приблизит? Возможно, к тому, что в следующие выходные меня опять попросят выйти. А возможно, к премии. От чего это меня отдалит? От ценного: моих друзей, моих отношений с партнером — ведь мы собирались провести время вместе и т.д.

Тогда возникает вопрос: «То, что я собираюсь сделать — для чего это мне?» И если я соглашаюсь, уступаю в споре, отказываюсь от своих прав и принципов, желаний для того, чтобы мне перестало быть страшно — это большая беда. Такое поведение означает, что чувство страха взяло контроль над нашей жизнью и поведением, диктует, как жить. А оно не может диктовать хорошее.

Отказать человеку, чтобы он гарантированно не обиделся, невозможно. Это другой человек — вселенная со своими интересами, предпочтениями, бэкграундом и тараканами в голове.

Можно говорить максимально дипломатично — «Очень хочется выполнить просьбу, но сейчас это невозможно» — а он все равно обидится. Или точно так же можно сказать: «Нет. Я этого не сделаю» — и он не обидится. Таким образом, ставить себе задачу не обидеть человека — невыполнимая задача. Вы не можете отвечать за чужую эмоциональную реакцию.

Чтобы себя обезопасить, нужно вспомнить, что есть общеизвестный консенсус — как говорить вежливо. Все его используют и этого достаточно. Если уж совсем страшно, можно поставить перед своим отказом слово «извините». «Извините, вам придется поискать кого-то другого для решения этой проблемы».

Но в целом, это «извините» лишнее — оно ничего не меняет. Человек не становится доброжелательнее, не перестанет давить на вас, пытаясь манипулировать.

Поэтому самое главное, что нужно запомнить — ваши интересы выше интересов другого человека, ваши ценности важнее ценностей другого.

Задавайте себе вопросы, используйте вежливость для «подслащения пилюли», но не пытайтесь взять на себя ответственность за эмоции другого человека.

Психология,
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