Необычные хобби, которые помогут укрепить психику

Некоторые из них улучшают состояние при хронических заболеваниях.

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The Global Wellness Institute определяет ментальное здоровье как внутренний ресурс, который помогает нам думать, чувствовать, коммуницировать и действовать. Самосовершенствование как весомый сегмент ментального благополучия охватывает широкий спектр деятельности, связанный не только с личностным развитием, но и с любимыми занятиями человека, которые поддерживают психологический и эмоциональный баланс.

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Тай-чи

Физическая активность всегда добавляет пользу любому хобби. В этом контексте хочется рассказать про тай-чи — форму упражнений, зародившихся в Китае тысячи лет назад и сочетающих китайскую философию с боевыми и целительными искусствами.

Практика тай-чи характеризуется медленными, плавными физическими движениями, которые координируются с диафрагмальным дыханием, растяжением и расслаблением скелетно-мышечной системы, кинестетическим осознанием тела (сосредоточенность на мышцах и чувствах в процессе движения) и медитативным состоянием ума.

Эмпирические исследования показали, что энергетические затраты тай-чи составляют от 2,6 до 6,5 метаболических эквивалентов (МЭТ), которые классифицируются как лёгкое или умеренное по интенсивности. На сегодняшний день многие исследования продемонстрировали клинически значимые улучшения у людей с хроническими заболеваниями, которые занимались тай-чи.

Танцы

Исследования доказали преимущества танцев для совершенствования физической формы, включая гибкость, равновесие и сердечно-сосудистую систему. В рамках проекта «Танец, здоровье и благополучие: обсуждение методологий и продвижение вперёд» проводилось исследование среди широкого круга людей, включая учёных, специалистов в области здравоохранения и искусства, для оценки творческого, художественного и эстетического вклада танца в здоровье и ментальное благополучие человека.

Было доказано, что разные виды танцев, такие как контемпорари, зумба-фитнес-танец, дансхолл-музыка и танец из сердца, соединяя физические упражнения с умственной деятельностью, улучшают и когнитивные функции организма.

Волонтёрство

Ментальное здоровье многогранно, целостно и индивидуально, поэтому пути его достижения могут скрываться в глубоких чувствах и целеполагании. Многие находят связь и смысл через альтруизм и сострадание — по сути, служение другим людям. И как венец такого порыва можно отметить волонтёрство. Это не только работа на мероприятиях, но также забота о людях, окружающей среде через участие в субботниках или благотворительных акциях.

Коучинг

С давних времен идея человеческого бытия связана со стремлением стать лучшей версией себя. И в концепции самосовершенствования одним из очевидных хобби становится коучинг. Понятия коучинга и наставничества также уходят корнями в древность, когда в Древней Греции молодых спортсменов поддерживали опытные бывшие чемпионы.