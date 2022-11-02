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1 час назад

Психолог рассказала о пользе медитации в борьбе с депрессией

Волгоградская правда

Психолог Саманта Дарко считает, что медитация оказывает самое благотворное воздействие на душевное состояние, а также на мыслительные способности человека.

Психолог рассказала о пользе медитации в борьбе с депрессией
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

По мнению эксперта, которым она поделилась с редакцией издания NVL, медитация представляет собой простую технику самопогружения и самопознания, которая доступна всем желающим. Достаточно просто посидеть некоторое время в тишине, концентрируя свое внимание на внутренних ощущениях.

По словам Саманты Дарко, ежедневные сеансы медитации способствуют укреплению памяти и внимания, а также научат справляться со стрессом и бессонницей.

При этом специалист отмечает, что новичкам лучше всего в начале своего пути к самопознанию провести занятия по медитации с опытным инструктором, чтобы понять базовые принципы и усвоить правильные техники. Особенно это касается людей, которые страдают от психических расстройств и переживают глубокие ментальные травмы.

Психология,
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