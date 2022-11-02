Как развить в себе женскую энергию: отвечает психолог

Красота женщины складывается из множества факторов. Для кого-то это соответствие внешних параметров неким стандартам, для кого-то наличие семьи и детей, для кого-то множество поклонников или дорогих подарков. А для кого-то долгие медитации, а не какие-то там борщи. У каждой свои критерий оценки, потому что нет в мире идеальной формулы. Но есть критерий, по которому можно сказать, что женщина красива. Она светится. Светится изнутри так, что это видят все.

Фото: WMJ WMJ

Юлия Курзанова психолог, энергопрактик

Видео дня

И никто в этот момент не считает ее поклонников, детей, браки или количество пластических операций в погоне за соответствием эталону. Люди видят этот свет и хотят стать ближе к нему. Хотя бы соприкоснуться взглядом или улыбкой с такой женщиной. Такой свет, попадая на другого человека, заражает. И это не метафорично. Если говорить о состоянии такой женщины с точки зрения энергий, то в этот момент она максимально наполнена женскими энергиями и распространяет их в мир. Это одна из важных задач каждой женщины.

Что такое женская энергия?

Женская красота — это мощнейший генератор, фактор движения и обмена энергий всего человечества. Красивая женщина — наполненная ресурсом и высокими энергиями женщина. И именно такая женщина может помочь дать жизнь во всех смыслах. И дать мир всему и баланс во всем.

Женская энергия априори выше и сильнее мужской, так обусловлено мирозданием. И именно поэтому от качества женской энергии зависит состояние ее детей и мужчины. Вряд ли вы видели пышущих здоровьем детей и успешного отца семейства, когда мать «прозрачная моль», ничего не желающая в жизни. Женщина в своем энергополе создает состояние здоровья и психологического состояния детей и успех мужчины. И когда она использует этот сильный ресурс, который ей дан вселенной, то она рождает тот самый свет, про который говорят «красивая» женщина. Все у нее ладится, со всем она справляется и является генератором для движения вперед всех, кто попадает в ее поле.

Но это не значит, что у всех женщин это может быть априори активированная функция. Женщина начинает чувствовать, что что-то не так в жизни, это ее беспокоит. То дети болеют постоянно, то ссоры с мужем. Денег не хватает, серая и рутинная жизнь. И есть ощущение, что именно она может и должна это изменить. Так начинаются поиски активного развития своей женственности. Следует понимать, что женские энергии — это не просто носить юбки и пироги печь, или отращивать косы до пояса и томно смотреть на мужчину. И да, практики по дыханию маткой и различные женские круги тоже мало помогут в этом.

Как развить свою женственность, чтобы стать красивой и со светом?

Для многих людей самая красивая женщина — это мама. Потому что у мамы всегда все самое лучшее. Потому что мама — идеал. Во всяком случае, мы с ними, чтобы так было. Поэтому многие люди воспринимают женскую красоту, прежде всего через сильные «мамские» энергии. Там было много любви, потому что мама априори любит своего ребенка. Это тоже такой своеобразный перекос восприятия женской красоты. А для кого-то мама — это печальный опыт детства, когда любви было мало. Поэтому и красота женщины — это полный антипод мамы.

Начинать надо с выстраивания своих отношений с мамой и бабушкой (может даже в прошлых воплощениях). Определением, какое место в жизни занимает ваш отец. Наладить (или даже создать) связь с родителями, а потом сепарироваться от них (как бы ни казалось это абсурдным). Потому что до этого момента женщина живет в привычках и инфополе, созданных и навязанных старшим поколением, ей тяжело понять, чего хочет именно она. Понять, от чего хотелось бы избавиться (от каких запылившихся и мнимых догм), а какие наоборот развить и привнести в свою жизнь. Услышать себя и свои желания.