Одно выражение лица может означать разные эмоции для разных людей

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что одно и то же выражение может означать разные эмоции для разных людей. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Исследователи использовали 3D-аватаров, выражение лица которых пользователи могли постепенно изменять, пока они не решали, что выражение отражает то, как, по их мнению, должна выглядеть конкретная эмоция.

В общей сложности 336 человек использовали аватары для создания выражений лица, олицетворяющих счастье, страх, печаль и гнев. Исследователи обнаружили, что выражения лиц, создаваемые людьми, существенно различались. Это позволяет предположить, что люди связывают разные выражения лица с одним и тем же эмоциональным состоянием.