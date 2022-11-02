Одно выражение лица может означать разные эмоции для разных людей

Ученые из Лондонского университета королевы Марии выяснили, что одно и то же выражение может означать разные эмоции для разных людей. Работа опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи использовали 3D-аватаров, выражение лица которых пользователи могли постепенно изменять, пока они не решали, что выражение отражает то, как, по их мнению, должна выглядеть конкретная эмоция.
В общей сложности 336 человек использовали аватары для создания выражений лица, олицетворяющих счастье, страх, печаль и гнев. Исследователи обнаружили, что выражения лиц, создаваемые людьми, существенно различались. Это позволяет предположить, что люди связывают разные выражения лица с одним и тем же эмоциональным состоянием.
Оказало, что верно и обратное. Когда исследователи просили людей назвать, какую эмоцию отражает лицо аватара, участники называли разные эмоции для одного лица. Исследователи считают, что индивидуальные реакции людей на различные выражения лица больше связаны с их уникальным пониманием выражения лица, а не с тем, как они внутренне обрабатывают эмоции и реагируют на них.