Страсть к покупкам: как с ней бороться

Почему шопоголики чаще встречаются именно среди женщин и как определить, шопоголик ли вы? Рассказывает завкафедрой психологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Пожарская.

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Позитивные эмоции от шопинга, по мнению психологов, отчасти схожи с трансовым состоянием. Именно поэтому многие женщины часто совершают импульсивные, необдуманные покупки, а приобретённые вещи оказываются ненужными. Как уберечь себя от разочарования очередным приобретением, а свой кошелёк — от лишних трат?

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Мы живём в период всяческого изобилия — магазины предлагают множество товаров на любой вкус и достаток, поэтому так сложно удержаться от соблазна что-то купить. К тому же, вещи подкрепляют наш статус в обществе и/или просто поднимают настроение. Поэтому столь многие люди наблюдают у себя признаки шопоголизма.

Типы шопоголиков

Любители побродить вдоль красочных витрин делятся на четыре типа:

Эмоциональный. Человек заходит в магазин за чем-то одним, а выходит с полным комплектом вещей, показавшихся подходящими к купленной обновке. Все покупки у такого любителя происходит импульсивно, в соответствии с сиюминутным желанием. Шопинг-терапия для эмоционального типа шопоголика практически всегда улучшает настроение.

Фанатичный. Для этого типа важен бренд, статусность и актуальность вещи. Шопоголик-фанат в курсе всех веяний моды, и если в его гардеробе нет того, что актуально в этом сезоне, он перестаёт ощущать свою уникальность.

Расчетливый. Гонится за количеством, а не за качеством. Падок на всяческие акции "два по цене одного" и скидки.

Равнодушный. Человек без цели может часами бродить по магазинам. В данном случае важен не факт самой покупки, а именно процесс.

Признаки

Главный признак шопоголизма, по словам Елены Пожарской, это недовольство купленными вещами. Обновки лежат в гардеробе без дела или дарятся друзьям, но обладатель их не носит. Вещи покупаются только для того, чтобы утолить жажду хождения по магазинам.

Женщины часто используют шопинг как способ избавления от негативных эмоций. Человек получает удовольствие от покупки, чем и пытается сгладить негативное воздействие стрессов. Подобный эффект основан на положительном чувстве, которое человек однажды испытал, приобретя какую-нибудь вещь. Покупая что-то, шопоголик желает вновь испытать это чувство — оно для него важнее, чем обновка.

Итак, вы — шопоголик, если

- Вы идёте в магазин без чёткого желания найти что-то конкретное.

- Рассматриваете всегда большинство выставленного на продажу товара.

- Вы увлечены модными журналами, хотите купить продукт без объективной причины. - Вы постоянно обсуждение купленный товар.

- Испытываете апатию без регулярного посещения торговых заведений.

Что делать?

Правило номер раз — нужно принять и признать проблему, чтобы избавиться от неё. Правило номер два — отправляйтесь в магазин только со списком и делайте покупки в строгом соответствии с ним. Расплачивайтесь либо наличными, либо картой с небольшой суммой денег. Крупная сумма = большие траты. Захотев что-то купить, задайтесь вопросом о цели этой покупки. Если есть чёткая цель — смело покупайте, если нет, то лучше прийти в магазин в другой раз.