К какому психологу с какой проблемой идти: инструкция

Все люди по-разному справляются со сложными ситуациями в своей жизни: кто-то может пережить смерть близкого в течение нескольких месяцев, а у кого-то это займет полжизни. К какому психологу идти, чтобы пережить переломные моменты свой жизни в разговоре с «ФедералПресс» рассказала психоаналитик Лариса Выжва.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«В психоанализ не стоит идти алкоголикам: это будет долгий процесс, со временем все выяснится, но через года. Если же хочется эффекта быстрее, то стоит обратиться к когнитивно-поведенческой психотерапии», – объяснила эксперт.

Психоанализ чаще подходит для интровертных личностей и для тех, кто хочет разобраться именно в себе.

Гештальт же хорош в тех случаях, когда нужно прочувствовать себя, прожить далекие, длинные или детские ситуации. Акцент идет на то, как человек переживает это сейчас, как он строит контакты.

Если нужно привить новую привычку, например, как адаптировать ребенка в детский сад, то подойдет бихевиоризм, уточняет психолог Лариса Выжва.