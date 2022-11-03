5 вещей, которые убивают уверенность в себе

Каждый раз, смотря на уверенного человека, невольно думаешь и восхищаешься: «У него всё так хорошо получается, всё ему удаётся! Потому-то он и верит в себя». На самом же деле, уверенные в себе люди правильно мыслят и стараются не пропускать негативные эмоции, влияющие на самооценку.

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Рушель Блаво, врач-психотерапевт:

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"Есть пять основных вещей, которые убивают самооценку".

Сравнение с другими

Постоянное сравнение себя с другими негативно сказывается на самооценке. Вечная погоня, попытки быть лучше других приведут к депрессии и выгоранию.

Не смотрите на окружающих, вместо этого сравнивайте себя прошлого и себя настоящего. Только равняясь на себя, оценивая свои ошибки и успехи, можно достичь уверенности в себе и добиться намеченных результатов.

Страх

Страх — естественная эмоция, и бояться некоторых вещей абсолютно нормально.

Однако страх неудач или чужого мнения не стоит ваших переживаний. Чаще всего он приводит к прокрастинации и неспособности в дальнейшем исполнить мечты. Не избегайте своих решений, не откладывайте дела. Уверенность в себе — это прежде всего уверенность в своих действиях.

Планирование

Понимание, какую жизнь вы хотите и что для этого требуется — важная черта уверенности. Чем лучше представление о том, чем вам необходимо заниматься в ближайшее время, тем бóльшую уверенность вы испытываете.

Поддержка

Огромную роль в формировании уверенности в себе играет поддержка близких. Слова одобрения от родных и уважаемых людей всегда помогают чувствовать себя лучше и справляться с трудностями.

Внешний вид

В современном мире все хотят быть похожи друг на друга (копируют внешность, стиль одежды, исправляют лица). Но не стоит забывать, что уверенность идёт изнутри.

Вы должны прежде всего полюбить свой уникальный стиль и свою индивидуальность.

Как стать более уверенными в себе

Елена Богатова, психолог, кандидат психологических наук:

"Почему человек чувствует себя неуверенно? Потому что ему кажется, что он недостаточно хорош, недостаточно любим, недостаточно умён, силён, развит и т. д. Поэтому люди начинают искать возможность, чтобы показать и доказать свою полноценность. И тогда, как они полагают, наступит счастье.

Но вместе со снятием роскошного платья или костюма наступает разочарование, и человек опять становится «недостаточным». Мы сами убиваем уверенность в себе тем, что верим в свою неправильность. Как это изменить?"

Создайте собственную шкалу оценки своей внешности, личных характеристик и душевных качеств. Любовь и внимание близких людей — это замечательно, но только при условии, что вам не навязывают видение того, как вам нужно жить и что вам нужно носить.

Каждый приходит в этот мир со своими особенностями и определённым набором черт и качеств. Именно это является самым прекрасным в вас. Попробуйте это ощутить. Всё, что нам дано в «изначальных настройках», необходимо для решения наших задач развития и роста.

Если вы присмотритесь к себе (а точнее, к тому в себе, что вам не особо нравится и лишает вас уверенности), то заметите, что именно это и может принести вам настоящий результат и уверенность.

Подробнее о том, как поддержать веру в собственные силы в сложные времена, читайте тут.