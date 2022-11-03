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3 часа назад

Перфекционизм или обсессивно-компульсивное расстройство? Как понять, что у вас проблемы

Чемпионат.com

Педантичный, ответственный, аккуратист — не человек, а мечта начальника или воспитателя детского сада. Разве не этот набор качеств хочет видеть в нас требовательное современное общество? Но всё же стремление сделать дело лучше и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) — это разные вещи. Рассказываем о ключевых отличиях.

Перфекционизм или ОКР: как понять, что у вас проблемы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Эрстея Дэйс, психолог-расстановщик, невролог:

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Нет ничего предосудительного в любви к чистоте и порядку. Но если вы в глубине души понимаете, что «сбегаете» в уборку от тяжёлых мыслей, если она становится манией — пора задуматься о том, не «звоночек» ли это. Может быть, у вас ОКР? Вот как это можно понять.

Как проявляется обсессивно-компульсивное расстройство

Персонажи картин «Лучше не бывает», «Психо», «Клиника» или «Грязная любовь» наглядно демонстрируют симптомы обсессивно-компульсивного расстройства личности. Если ОКР — это про вас, то наверняка:
  • вы прокручиваете в голове негативные мысли и образы, они не отстают от вас, следуют неотступно, подобно тени;
  • у вас возникают иррациональные страхи и тревоги;
  • особенно много беспокойства причиняют вам микробы и грязь;
  • вы постоянно всё перепроверяете: закрыта ли дверь, выключен ли свет, не включен ли утюг;
  • вы боитесь допустить малейшую ошибку в работе;
  • вам свойственно накопительство и собирательство.

Собственно, расстройство включает в себя «обсессию», то есть повторяющиеся, неотступные мысли, и «компульсию» — навязчивые действия, которые человеку приходится воспроизводить, чтобы унять свою тревогу.

Из-за чего возникает ОКР

Учёные давно работают над поиском причин заболевания. И вот какие факторы, оказывающие влияние на его формирование, они выделили.

  • Генетическая предрасположенность. Мутация группы генов, отвечающих за распределение гормона серотонина.
  • Наследственность. ОКР передаётся от родителей к детям.
  • Аутоиммунные заболевания. Стрептодермия, острый тонзиллит, скарлатина и другие инфекционные болезни, перенесённые в раннем возрасте.
  • Травмы при рождении.
  • Изъяны воспитания. Строгость и перфекционизм родителей, их непомерные требования к себе и ребёнку.

Чем отличается обсессивно-компульсивное расстройство от перфекционизма

Человек с ОКР живёт в очень опасном, безрадостном мире, где ни на что нельзя положиться. Может быть, в дом влезут грабители или дом подожгут, или на него упадёт самолёт. Человек с этим расстройством моментально выстраивает катастрофический сценарий, в котором нет логики.

Что самое интересное — подобные образы и видения посещают всех. Но условно здоровый «фантазёр» встречается с ужасающей мыслью и прощается с ней. А носитель обсессивно-компульсивного расстройства сражается с ней и не может её отпустить. Легче ему становится только благодаря стереотипным действиям. Он моется, убирается, контролирует, ровно ли лежат вещи, и тому подобное.

Привычка для таких людей порой первая натура, а не вторая. Например, у меня был пациент, занимавший высокую должность. Когда он приходил, ему нужно было тщательно вымыть руки, повесить одежду на строго определённое место и сесть за конкретный стол.

Скрупулёзный «сотрудник мечты» на самом деле часто причиняет дискомфорт окружающим. Особенность пациента с ОКР в том, что любое проявление эмоций в его сторону способно спровоцировать агрессию, депрессивный эпизод и даже подтолкнуть к суициду. Ситуация омрачается тем, что невозможность избавиться от навязчивых мыслей и действий часто ограничивает социальную активность больного, приводит к замкнутости и подавленности.

Лечить ОКР может и должен врач-психиатр. И хотя в сознании многих это расстройство обрело какой-то загадочный флёр, в действительности оно ухудшает качество жизни самого больного и его близких и имеет печальные последствия.

Психология,
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