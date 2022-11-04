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2 часа назад

Исследование: дневной сон усиливает страшные воспоминания

Ferra.ru

Дневной сон может стать отличным способом отдохнуть. Однако он также может заставить вас вспомнить тревожные или страшные события, говорят учёные.

Исследование: дневной сон усиливает страшные воспоминания
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Группа ученых из Уральского федерального университета (УрФУ) в России и Тюбингенского университета в Германии изучила влияние сна на то, как формируются и закрепляются воспоминания о страхе.

Ранее исследования сообщали, что сон после изучения чего-либо может помочь людям лучше запомнить материал. Может ли сон закрепить и страшные воспоминания? В новом исследовании команда выработала у пациентов нужный условный рефлекс. До и после сна они слышали нейтральный тон, который сочетался с неприятным громким шумом. Учёные изучили реакцию людей с помощью электроэнцефалографии до и после двухчасового дневного сна или эквивалентного периода бодрствования.

Оказалось, что двухчасовой дневной сон усиливает воспоминания о страхе, полученные непосредственно перед ним.

Психология,
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