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1 час назад

Психолог Домброван назвала эффективные способы борьбы с осенней хандрой

Слово и Дело

Осенью многие люди страдают от упадка сил. Как сохранитьжизнестойкость и преодолеть хандру, рассказала клинический психолог, бизнес-тренер, мастер коучинга Мария Домброван.

Психолог назвала эффективные способы борьбы с осенней хандрой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В первую очередь человек должен принять окружающуюреальность. Кроме того, важно совладать со своими эмоциями и понять, что осень нельзя изменить или сделать другой.

Для борьбы с хандрой следует окружить себя вещами, способными создать атмосферу покоя и безмятежности, рассказала психолог «Газете.ru».

Тело человека испытывает стресс от холодного сухого воздуха и короткого светового дня. Поэтому важно уделять время физическим нагрузкам — приседаниям, активным танцам и махам руками.

Психология,
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