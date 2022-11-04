Психолог назвала эффективные способы борьбы с осенней хандрой

Осенью многие люди страдают от упадка сил. Как сохранитьжизнестойкость и преодолеть хандру, рассказала клинический психолог, бизнес-тренер, мастер коучинга Мария Домброван.
В первую очередь человек должен принять окружающуюреальность. Кроме того, важно совладать со своими эмоциями и понять, что осень нельзя изменить или сделать другой.
Для борьбы с хандрой следует окружить себя вещами, способными создать атмосферу покоя и безмятежности, рассказала психолог «Газете.ru».
Тело человека испытывает стресс от холодного сухого воздуха и короткого светового дня. Поэтому важно уделять время физическим нагрузкам — приседаниям, активным танцам и махам руками.