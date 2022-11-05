Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой

Эксперты рекомендуют лечить хандру искусственным светом. Это лучше делать с помощью специалиста. Устройства, изображающие рассвет, могут дать человеку понять, что наступил новый день. Осенью дни зачастую бывают серыми и однотипными. Это плохо влияет на самочувствие. Зеркала также могут помочь получить нужную дозу света.